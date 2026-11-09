Gia Lai: Tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy cùng súng đạn

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tiến hành tạm giữ Ngô Văn Phú (tên thường gọi là Lít, SN 1995, trú tại phường Pleiku) liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và súng, đạn.

Quá trình điều tra xác định: Phú có tiền án về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Phú vẫn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên Công an phường Pleiku đã đưa vào diện quản lý.

Đối tượng Phú đã bị bắt giữ vì tàng trữ ma túy cùng súng, đạn. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày 3-11, Công an phường đã bất ngờ kiểm tra nhà của Phú ở hẻm 19 Ngô Gia Khảm và phát hiện đối tượng đang tàng trữ 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và 1 gói nilon chứa 2 viên nén màu xanh, cùng 1 số mảnh vụn màu xanh nghi là ma túy dạng thuốc lắc.

Ngoài ra, khám xét nơi ở của đối tượng, các trinh sát đã thu giữ 1 khẩu súng ổ quay và 2 viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng, có đầu màu đen.

Tại cơ quan Công an, Phú khai nhận do buồn chán chuyện tình cảm nên đã mua ma túy của 1 đối tượng chưa xác định danh tính về sử dụng dần, sau đó thì bị phát hiện.