Khởi tố 3 đối tượng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy ở xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 3 đối tượng trú ở xã Hoài Ân về các hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 31-10, trong quá trình kiểm tra hành chính tại nhà Lưu Tấn Phúc (SN 2001, trú thôn Khoa Trường, xã Hoài Ân), tổ công tác Công an xã Hoài Ân phát hiện Phúc và Đặng Thanh Cảm (SN 1992, trú thôn Gia Chiểu, xã Hoài Ân) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Các đối tượng (lần lượt từ trái qua) Phúc, Cảm, Trường tại cơ quan Công an. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 2 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận số ma túy vừa sử dụng được mua từ Trần Nguyên Trường (SN 1989, trú thôn Lộc Tường, xã Hoài Ân).

Theo đó, Phúc liên hệ với Trường qua mạng xã hội để mua ma túy với số tiền 300.000 đồng. Sau đó, Phúc nhờ Cảm đến điểm hẹn gặp Trường nhận ma túy mang về nhà Phúc. Khi cả hai đang sử dụng ma túy tại phòng ngủ thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng Trường cũng dương tính với chất ma túy.

Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ khẩn cấp Phúc và Cảm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ra quyết định tạm giữ đối tượng Trường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.