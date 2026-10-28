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Con mang xe máy đi độ chế, mẹ bị phạt 5 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 28-10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã xử phạt 1 phụ nữ 5 triệu đồng khi để con trai tự ý mang xe máy đi độ chế thay đổi kích thước.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 3 đã nhận được phản ánh của người dân trên không gian mạng về việc 1 nam thanh niên điều khiển xem máy không đội mũ bảo hiểm tại khu vực cánh đồng điện gió Ia Pết (xã Ia Băng).

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Kh. đã quay lại clip để thể hiện bản thân trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an xã Ia Băng nhanh chóng xác minh và phát hiện chiếc xe trên là của bà K. (SN 1982, trú tại xã Ia Băng) đến làm việc.

Tại đây, bà K. cho biết, chiếc xe trên là sở hữu của bà nhưng đã để con trai là Kh. (SN 2004) tự ý lấy đi và có hành vi như trên. Kh. còn quay lại hình ảnh ở cánh đồng điện gió để đăng lên mạng với mục đích thể hiện.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an phát hiện chiếc xe đã bị độ chế với một số bộ phận không đúng với hình dáng, kích thước của nhà sản xuất.

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Lực lượng CSGT đã xử phạt bà K. 5 triệu đồng và con trai 1 triệu đồng. Ảnh: Duy Hải

Do đó, Đội CSGT đường bộ số 3 đã xử phạt Kh. số tiền 1 triệu đồng về lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái; xử phạt bà K. số tiền 5 triệu đồng về lỗi tự ý thay đổi kích thước của xe.

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