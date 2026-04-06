Xử phạt 30 trường hợp vụ càn quấy ở cánh đồng điện gió Ia Pết

(GLO)- Sáng 6-4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã xử phạt 30 trường hợp liên quan vụ các thanh thiếu niên điều khiển xe càn quấy ở cánh đồng điện gió Ia Pết (xã Ia Băng).

Trước đó, chiều 31-3, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đăng tải bài viết “Bức xúc trước tình trạng “quái xế” càn quấy tại cánh đồng điện gió Ia Pết”.

Nhiều thanh thiếu niên càn quấy ở cánh đồng điện gió Ia Pết đã bị triệu tập làm rõ. Ảnh: Văn Ngọc

Thông qua những hình ảnh mà phóng viên cung cấp, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp cùng Công an các xã Ia Băng, KDang, Kon Gang, Đak Đoa… xác minh xử lý các trường hợp tham gia trong chiều 29-3.

Qua đó, lực lượng Công an đã xử phạt 30 trường hợp liên quan với tổng số tiền phạt hơn 110 triệu đồng về các lỗi phổ biến như: điều khiển xe bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, điều khiển xe có bộ phận giảm thanh nhưng không đủ quy chuẩn môi trường về tiếng ồn, thay đổi kết cấu xe, giao xe cho người không đủ điều kiện…

30 trường hợp đã bị xử phạt liên quan đến vụ càn quấy ở cánh đồng điện gió Ia Pết. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, theo nguồn tin của phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các lực lượng xác minh, triệu tập làm việc để tiếp tục xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ việc trên nhằm đảm bảo an ninh trật tự, môi trường lành mạnh cho địa điểm du lịch cánh đồng điện gió Ia Pết.

