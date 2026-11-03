Nâng trách nhiệm giáo viên dạy lái, bảo đảm an toàn

(GLO)- Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động thực hành, nâng cao trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn và cơ sở đào tạo.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Trần Ðình Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, về những nguy cơ mất an toàn và giải pháp phòng ngừa tai nạn từ khâu đào tạo lái xe.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TRẦN ĐÌNH SƠN. Ảnh: Minh Phương

• Thưa ông, thời gian qua, Sở Xây dựng đã kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo thực hành lái xe trên địa bàn tỉnh như thế nào? Qua kiểm tra, những hạn chế nào cần chấn chỉnh trong quản lý giáo viên, xe tập lái và thực hiện kế hoạch đào tạo?

Hiện nay, Sở Xây dựng quản lý 15 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh, gồm 10 cơ sở đào tạo cả ô tô và mô tô, 1 cơ sở đào tạo ô tô, 4 cơ sở đào tạo mô tô. Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra tại 2 đơn vị và hơn 70 cuộc giám sát trực tiếp, gián tiếp về tiến độ đào tạo, việc thực hiện kế hoạch đào tạo, phân công giáo viên, quản lý xe tập lái và hoạt động thực hành trên đường; đồng thời ban hành hơn 30 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo. Qua kiểm tra, giám sát, Sở đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý giáo viên, xe tập lái. Đến nay, các cơ sở cơ bản chấp hành đúng quy định. Kết quả công tác đào tạo cũng được Thanh tra tỉnh ghi nhận tại Kết luận số 34/KL-TTT ngày 30-9-2026, với thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2024 đến 30-6-2026. Tuy nhiên, qua theo dõi và tiếp nhận phản ánh của người dân, Sở nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục chấn chỉnh. Đáng chú ý, một số tổ chức, cá nhân không được cấp phép đào tạo lái xe nhưng vẫn quảng cáo, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký học lái xe để chuyển cho các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, một số giáo viên, nhân viên của các cơ sở đào tạo chưa được giao nhiệm vụ tuyển sinh vẫn tham gia hoạt động này.

Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động thực hành lái xe tại các cơ sở đào tạo, nâng cao trách nhiệm quản lý và bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

• Từ các vụ tai nạn liên quan đến xe tập lái xảy ra trong và ngoài tỉnh, đâu là những nguy cơ cần đặc biệt lưu ý? Giáo viên hướng dẫn và cơ sở đào tạo cần thực hiện những biện pháp gì để bảo đảm an toàn khi học viên thực hành lái xe trên đường?

Qua rà soát, Sở xác định một số nguyên nhân chủ quan có thể dẫn đến tai nạn, như học viên thiếu kỹ năng quan sát, không giữ đúng khoảng cách an toàn, khả năng xử lý tình huống bất ngờ chưa chính xác; cơ sở đào tạo lựa chọn tuyến đường, thời điểm thực hành chưa phù hợp; giáo viên thiếu tập trung hoặc can thiệp không kịp thời; xe tập lái không bảo đảm điều kiện kỹ thuật. Để phòng ngừa, hạn chế tai nạn liên quan đến xe tập lái, các cơ sở đào tạo phải thường xuyên cập nhật, phổ biến kiến thức mới, nâng cao nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho đội ngũ giáo viên. Đồng thời, thực hiện nghiêm phương châm “dạy thật, học thật”, lựa chọn tuyến đường, thời điểm thực hành phù hợp. Đặc biệt, cần chú trọng rèn luyện cho học viên các kỹ năng cơ bản như quan sát, nhận diện và dự báo nguy hiểm; kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và xử lý các tình huống giao thông phức tạp. Đối với giáo viên dạy thực hành, cần kiểm tra điều kiện an toàn của xe tập lái trước khi tham gia giao thông, thường xuyên rèn luyện kỹ năng bảo trợ tay lái. Giáo viên cũng phải chủ động quan sát, đánh giá khả năng của học viên, chỉ hướng dẫn thực hành trên đường khi học viên đã được trang bị các kỹ năng cơ bản, bảo đảm khả năng điều khiển phương tiện phù hợp với điều kiện giao thông. Trong quá trình hướng dẫn, giáo viên phải tập trung quan sát, theo dõi thao tác điều khiển xe của học viên, không làm việc riêng hoặc sử dụng điện thoại. Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, dự báo các tình huống nguy hiểm để kịp thời hướng dẫn học viên xử lý; luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ điều khiển, sử dụng phanh phụ để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

• Thời gian tới, Sở sẽ triển khai những giải pháp gì để tăng cường quản lý xe tập lái, nâng cao trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn và các cơ sở đào tạo, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành lái xe?

Sở tiếp tục kiểm tra thực tế hoạt động thực hành lái xe trên đường, đối chiếu thông tin về giáo viên, xe tập lái và kế hoạch đào tạo với dữ liệu DAT. Đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc đánh giá, xác nhận hoàn thành khóa học; phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm của giáo viên, cơ sở đào tạo (nếu có). Cùng với đó, Sở chủ động phối hợp với Phòng CSGT (CA tỉnh) trao đổi thông tin về các vụ tai nạn, hành vi vi phạm liên quan đến xe tập lái; phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

• Xin cảm ơn ông!