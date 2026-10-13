Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

(GLO)- Sáng 13-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Ayun Pa, Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe cơ sở Ayun Pa tổ chức chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 350 cán bộ tổ dân phố, học sinh, giáo viên.

Lực lượng Công an hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi lưu thông qua các ngã ba, ngã tư. Ảnh: Nguyễn Sang

Tại chương trình, lực lượng Công an đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông thời gian qua tại địa phương, phân tích các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Đồng thời, cán bộ tổ dân phố, học sinh, giáo viên và người dân tham gia trả lời các câu hỏi xung quanh công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, thực hành kỹ năng xử lý các tình huống giả định khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông qua các ngã ba, ngã tư, vòng xuyến và tuyến đường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Việc tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại phường Ayun Pa là việc làm ý nghĩa, góp phần nâng cao kiến thức cho người dân, nhất là các em học sinh nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương.