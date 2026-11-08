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Công an xã Đak Đoa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng xã hội sau khi nhận được tin báo về việc 1 phụ nữ đem bán dây chuyền kỷ vật của mẹ để chuyển tiền cho “bạn trai” quen qua Facebook.

Theo đó, ngày 6-11, thông qua Fanpage “Công an xã Đak Đoa”, đơn vị nhận được tin báo về việc 1 người phụ nữ đang cần chuyển 1 số tiền lớn có dấu hiệu bất thường.

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Đối tượng đã kết bạn, nhắn tin tán tỉnh chị T. Ảnh chụp màn hình

Công an xã nhanh chóng xác minh và xác định người phụ nữ này là chị L.T. (SN 1987, trú tại xã Đak Đoa). Qua khai thác thông tin, chị T. cho hay đã quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với người có tài khoản tên “Hough Le” trên Facebook. Đối tượng này giới thiệu người Hàn Quốc đang sinh sống ở Seoul; các hình ảnh trên trang Facebook tạo hình dáng khá bảnh bao, cuộc sống giàu có.

Sau khoảng thời gian tán tỉnh, đối tượng liên tục gửi hình ảnh về các món đồ đắt tiền như điện thoại, quần áo hàng hiệu, trang sức và lượng lớn ngoại tệ (USD), nói rằng đã đóng gói thành 1 thùng quà gửi về Việt Nam để tặng chị T.

Đến sáng 6-11, đối tượng thông báo quà đã về đến sân bay nhưng yêu cầu chị T. phải đóng khoản "phí dịch vụ cho nhân viên sân bay" trị giá 14 triệu đồng thì mới được nhận hàng.

Không sử dụng tài khoản ngân hàng, chị T. đã quyết định bán sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ rồi mang tiền ra chợ nhờ người chuyển khoản. Rất may chị đã được lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời.

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Đối tượng gửi nhiều hình ảnh các món quà đắt tiền để dụ dỗ chị T. chuyển khoản. Ảnh chụp màn hình

Theo Công an xã Đak Đoa, đây là thủ đoạn lừa đảo cũ. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước những lời mời chào, hứa hẹn tặng quà giá trị từ những người quen biết qua mạng xã hội, đặc biệt là các tài khoản tự xưng người nước ngoài. Không bao giờ chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân lạ dưới danh nghĩa đóng phí hải quan, phí sân bay, tiền phạt...

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