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Công bố quyết định thành lập 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đak Đoa

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 6-11, Đảng ủy xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức đảng và công tác cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.

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Bà Hà Thị Giang Thảo (thứ 2 từ phải sang) - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đak Đoa trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố quyết định điều động, phân công ông Bùi Quang Thoại-Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân xã đến công tác tại UBND xã để thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã.

Đồng thời, điều động, phân công bà Nguyễn Thị Hiệp-Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; giới thiệu để hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2025-2030.

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Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đak Đoa công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư của 10 chi bộ trực thuộc. Ảnh: Phạm Ngọc

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã công bố quyết định kết thúc hoạt động của Chi bộ các cơ quan Đảng và Chi bộ UBND xã; đồng thời thành lập 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Hội nghị cũng công bố các quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư và chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Giang Thảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh việc thành lập các chi bộ nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đề nghị các chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy vai trò lãnh đạo và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

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