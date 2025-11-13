Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đồng chí Hà Thị Giang Thảo giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Đoa

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Chiều 13-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với đồng chí Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Minh Sơn-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển và chỉ định đồng chí Hà Thị Giang Thảo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Đoa, nhiệm kỳ 2025-2030.

z7220002146739-d5ca50a96f973149a80767a0478c6178.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bìa phải) trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hà Thị Giang Thảo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Đoa. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh việc bổ nhiệm thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị đồng chí Thảo phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và đoàn kết cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Đoa lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hà Thị Giang Thảo cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cam kết nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo cùng tập thể Đảng bộ xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã Đak Đoa ngày càng phát triển.

