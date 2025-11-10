Hội LHPN tỉnh Gia Lai kịp thời hỗ trợ hội viên bị ảnh hưởng do bão số 13

(GLO)-Vừa qua, đoàn công tác do bà Hà Thị Giang Thảo-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ bị thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi).

Đoàn đã thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 2 gia đình hội viên có người thân tử vong do bão số 13 ở phường An Nhơn và phường Bồng Sơn. Mỗi gia đình được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Thị Giang Thảo thăm hỏi, động viên hội viên có người thân bị tử vong do bão tại phường Bồng Sơn. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm 8 hộ hội viên phụ nữ bị thiệt hại nặng tại các địa phương gồm: phường Quy Nhơn Đông, xã Phù Mỹ Đông, xã Đề Gi và phường Hoài Nhơn. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Thị Giang Thảo thăm hỏi, động viên gia đình hội viên bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Đề Gi. Ảnh: ĐVCC

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã động viên các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời ghi nhận tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau trong hoạn nạn của các cấp Hội cơ sở trong công tác hỗ trợ hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.