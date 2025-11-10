Hội LHPN tỉnh Gia Lai kịp thời hỗ trợ hội viên bị ảnh hưởng do bão số 13

Đoàn đã thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 2 gia đình hội viên có người thân tử vong do bão số 13 ở phường An Nhơn và phường Bồng Sơn. Mỗi gia đình được hỗ trợ 1 triệu đồng.
Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm 8 hộ hội viên phụ nữ bị thiệt hại nặng tại các địa phương gồm: phường Quy Nhơn Đông, xã Phù Mỹ Đông, xã Đề Gi và phường Hoài Nhơn. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng.
Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã động viên các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời ghi nhận tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau trong hoạn nạn của các cấp Hội cơ sở trong công tác hỗ trợ hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.