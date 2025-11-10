Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội LHPN tỉnh Gia Lai kịp thời hỗ trợ hội viên bị ảnh hưởng do bão số 13

THẢO KHUY
(GLO)-Vừa qua, đoàn công tác do bà Hà Thị Giang Thảo-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ bị thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi).

Đoàn đã thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 2 gia đình hội viên có người thân tử vong do bão số 13 ở phường An Nhơn và phường Bồng Sơn. Mỗi gia đình được hỗ trợ 1 triệu đồng.

hoi-lhpn-tinh-tham-gia-dinh-bi-mat-nguoi-than-do-bao-so-13.jpg
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Thị Giang Thảo thăm hỏi, động viên hội viên có người thân bị tử vong do bão tại phường Bồng Sơn. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm 8 hộ hội viên phụ nữ bị thiệt hại nặng tại các địa phương gồm: phường Quy Nhơn Đông, xã Phù Mỹ Đông, xã Đề Gi và phường Hoài Nhơn. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng.

tham-gia-dinh-phu-nu-bi-thiet-hai-do-bao-so-13.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Thị Giang Thảo thăm hỏi, động viên gia đình hội viên bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Đề Gi. Ảnh: ĐVCC

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã động viên các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời ghi nhận tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau trong hoạn nạn của các cấp Hội cơ sở trong công tác hỗ trợ hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Những chiếc bè nuôi thủy sản của ngư dân bị sóng đánh vỡ tan, trôi dạt ven biển.

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

Ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn.

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

