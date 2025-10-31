Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu FLC bảo vệ rừng thông tại Dự án sân golf Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG

(GLO)- Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng thông tại xã Đak Đoa, UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC khẩn trương triển khai ngay các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác, trộm cắp cây thông trong khu vực.

t1.jpg
Một cây thông có dáng đẹp đã bị đối tượng đào quanh gốc, bọc nilon thành bầu chuẩn bị bứng cây, vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã có kiến nghị về việc xử lý tình trạng khai thác rừng thông trái phép tại xã Đak Đoa.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện đúng cam kết khi triển khai Dự án sân golf Đak Đoa, có trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng thông thuộc phạm vi dự án.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng giao UBND xã Đak Đoa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, tiêu thụ cây thông trái phép.

go-thong.jpg
Việc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC﻿ buông lỏng công tác quản lý đã khiến tình trạng xâm hại rừng thông kéo dài. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, chính quyền xã Đak Đoa cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không vi phạm cũng như không tiếp tay cho hành vi trộm cắp, khai thác cây thông trái phép trên địa bàn.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng rừng thông khu vực Dự án sân golf Đak Đoa liên tục bị xâm hại. Kẻ gian không chỉ cưa hạ nhiều cây thông để lấy gỗ mà còn đào gốc, bọc nilon thành bầu rồi bứng cây, vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.

Đáng chú ý, tình trạng này diễn ra trên phần diện tích đã được UBND tỉnh Gia Lai giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC quản lý, thực hiện dự án.

Việc buông lỏng công tác quản lý của đơn vị được giao trách nhiệm đã khiến tình trạng xâm hại rừng thông kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên, cảnh quan môi trường khu vực.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phường Hội Phú đưa robot AI vào phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Bá Bính

Ðể người dân bớt ngại chuyện giấy tờ, thủ tục

Đời sống

(GLO)- Các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những hình thức hỗ trợ để từng bước đưa chính quyền đến gần dân hơn. Việc thực hiện một số thủ tục hành chính đối với người dân đã trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và ấm áp sự quan tâm.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Nữ cán bộ hết lòng vì công việc chung

Đời sống

(GLO)- Trong mắt người dân, bà Trần Thị Thanh Tuyền-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là một cán bộ “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở và luôn tận tụy, trách nhiệm vì công việc chung.

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Đời sống

(GLO)- Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe. Đây là bước quan trọng hướng đến quản lý thống nhất và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn.

Học cách lớn lên giữa thiếu thốn

Từ thiện

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Trên khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 2 phụ nữ được cộng đồng tin tưởng, suy tôn làm già làng. Họ cần mẫn “giữ lửa” đoàn kết, gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Ở vị trí xưa nay vốn thuộc về đàn ông, sự hiện diện của họ thật hiếm có và đáng trân trọng.

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

null