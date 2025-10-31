UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu FLC bảo vệ rừng thông tại Dự án sân golf Đak Đoa

(GLO)- Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng thông tại xã Đak Đoa, UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC khẩn trương triển khai ngay các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác, trộm cắp cây thông trong khu vực.

Một cây thông có dáng đẹp đã bị đối tượng đào quanh gốc, bọc nilon thành bầu chuẩn bị bứng cây, vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã có kiến nghị về việc xử lý tình trạng khai thác rừng thông trái phép tại xã Đak Đoa.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện đúng cam kết khi triển khai Dự án sân golf Đak Đoa, có trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng thông thuộc phạm vi dự án.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng giao UBND xã Đak Đoa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, tiêu thụ cây thông trái phép.

Việc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC﻿ buông lỏng công tác quản lý đã khiến tình trạng xâm hại rừng thông kéo dài. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, chính quyền xã Đak Đoa cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không vi phạm cũng như không tiếp tay cho hành vi trộm cắp, khai thác cây thông trái phép trên địa bàn.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng rừng thông khu vực Dự án sân golf Đak Đoa liên tục bị xâm hại. Kẻ gian không chỉ cưa hạ nhiều cây thông để lấy gỗ mà còn đào gốc, bọc nilon thành bầu rồi bứng cây, vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.

Đáng chú ý, tình trạng này diễn ra trên phần diện tích đã được UBND tỉnh Gia Lai giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC quản lý, thực hiện dự án.

Việc buông lỏng công tác quản lý của đơn vị được giao trách nhiệm đã khiến tình trạng xâm hại rừng thông kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên, cảnh quan môi trường khu vực.