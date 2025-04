Dự án sân golf FLC Đak Đoa: Hàng loạt cây thông bị xâm hại

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực Dự án sân golf FLC Đak Đoa, nhiều cây thông bị cưa hạ, thân cây nằm ngổn ngang, gốc còn nguyên dấu vết cắt mới. Một người dân ở gần đó (đề nghị giấu tên) cho biết: Khu vực này gần như không có người quản lý, trở thành điểm nóng của hoạt động khai thác gỗ thông trái phép vào ban đêm. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng không được kiểm soát, quản lý. Các lối mòn vào khu vực rừng thông đã trở thành tuyến đường vận chuyển gỗ ra ngoài bằng xe máy, thậm chí có cả xe tải nhỏ.

Đáng chú ý, mới đây, lực lượng Kiểm lâm huyện Đak Đoa đã mật phục và phát hiện 1 chiếc xe tải vận chuyển gỗ thông không rõ nguồn gốc từ khu vực dự án. Qua truy vết, xác minh, lực lượng Kiểm lâm phát hiện số gỗ này đang được xẻ tại nhà ông Nguyễn Trung Kiên (tổ 4, thị trấn Đak Đoa). Tang vật tạm giữ gồm 1 xe tải BKS 82K-2493, 5 lóng gỗ tròn (0,912 m³) và 5 thanh gỗ xẻ (0,246 m³), tổng cộng 1,158 m³ gỗ thông. Bước đầu xác định, số gỗ thông này trùng khớp với một số dấu vết tại hiện trường khai thác.

Hiện trường rừng thông bị cưa hạ thuộc khu vực Dự án sân golf FLC Đak Đoa do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC quản lý. Ảnh: P.N

Qua làm việc, ông Kiên khai nhận số gỗ này là của ông V.V.H. (trú tại tổ 2, thị trấn Đak Đoa) chở đến thuê ông xẻ. Tại thời điểm kiểm tra, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp. Hạt Kiểm lâm huyện đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện nói trên để điều tra, xử lý.

Nhiều cây thông bị cưa hạ nằm trên đất, dấu vết còn rất mới. Ảnh: P.N

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Sơn-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa-cho rằng: Việc tuần tra, kiểm soát hiện trạng rừng ở khu vực này gặp rất nhiều khó khăn do dự án đã được giao cho doanh nghiệp quản lý. “Mỗi lần kiểm tra, chúng tôi phải gửi văn bản xin phép, gây mất thời gian, tính chủ động gần như không còn. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, lén lút thực hiện hành vi vi phạm”-ông Sơn nói.

Theo nguồn tin của P.V, ngày 9-4 vừa qua, trong quá trình kiểm soát, tổ tuần tra xã Tân Bình đã phát hiện 7 cây thông bị cưa hạ nằm trên đất, dấu vết còn rất mới thuộc địa bàn xã Tân Bình. Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Bình phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện xác minh, làm rõ. Cùng thời điểm này, ông Đặng Quang Hà-Chủ tịch UBND xã Tân Bình đã gửi công văn thông báo cho Tập đoàn FLC yêu cầu phối hợp xác minh.

Do chưa xác định được việc cắt những cây thông trên là do Tập đoàn FLC thực hiện hay do đối tượng bên ngoài vào cắt trộm cây nên UBND xã Tân Bình thông báo cho Tập đoàn FLC biết để có trách nhiệm, biện pháp bảo vệ, quản lý tài sản. Đồng thời, UBND xã Tân Bình cũng đề nghị Tập đoàn FLC có văn bản phản hồi và cử người đại diện để phối hợp xử lý vụ việc. Tuy nhiên, đến ngày 20-4, lực lượng chức năng chưa nhận được phản hồi của tập đoàn này.

“Theo quy định, đơn vị được giao quản lý khu vực này là Tập đoàn FLC phải có đơn trình báo hoặc kiến nghị có liên quan đến việc mất tài sản. Từ đó, các cơ quan chức năng mới có căn cứ để xem xét về các hành vi trộm cắp tài sản hoặc hủy hoại tài sản theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, Tập đoàn FLC vẫn chưa có phản hồi”-nguồn tin của P.V cho hay.

Tại khu vực Dự án sân golf FLC Đak Đoa cho thấy nhiều cây thông bị cưa hạ, thân cây nằm ngổn ngang trong rừng, gốc cây còn dấu vết cắt mới. Ảnh: P.N

Dự án sân golf Đak Đoa và tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, trung tâm hội nghị nằm trên địa bàn huyện Đak Đoa do Tập đoàn FLC khởi công vào tháng 4-2021. Tổng kinh phí dự kiến là 2.280 tỷ đồng (trong đó vốn vay hơn 1.878 tỷ đồng, vốn của chủ đầu tư hơn 400 tỷ đồng). Sân golf này bao trùm lên hàng ngàn cây thông với diện tích 187 ha rừng trên tổng số 197 ha toàn dự án.

Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch-thể thao tại Tây Nguyên, bao gồm sân golf 36 lỗ, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn, trung tâm hội nghị và khu safari mini. Qua xác minh, khu vực xảy ra vụ cưa hạ cây thông là tài sản đã được giao cho Tập đoàn FLC quản lý. Thời gian qua, Tập đoàn FLC chỉ cử 2 nhân viên quản lý, bảo vệ một khu vực rộng lớn với diện tích gần 200 ha.

Sau khi phát hiện vụ việc, UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định thì không đủ cơ sở để xử lý các đối tượng đào, bứng cây thông và xử lý trách nhiệm đối với Tập đoàn FLC. Bởi những diện tích này đã được chuyển đổi mục đích sử dụng và UBND tỉnh đã giao cho Tập đoàn FLC quản lý.

Do vậy, lực lượng chức năng không xác định được hành vi vi phạm để xử lý trách nhiệm đối với tập đoàn này theo quy định. Qua công tác kiểm tra nhận thấy, Tập đoàn FLC không hoạt động và không tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại đây nên đã không phát hiện, ngăn chặn hoặc trình báo với cơ quan chức năng về tài sản của Tập đoàn bị xâm hại để xử lý theo quy định. Để xảy ra tình trạng khai thác, đào, bứng cây thông nêu trên trách nhiệm thuộc về Tập đoàn FLC đã buông lỏng quản lý trên diện tích được giao.