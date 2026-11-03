Tin lời Công an giả, cô gái 18 tuổi cạy két sắt gia đình chuyển gần 2 tỷ đồng

(GLO)- Bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa liên quan đến đường dây rửa tiền, cô gái 18 tuổi tại TP. Hồ Chí Minh đã tự cạy két sắt gia đình, bán tiền vàng rồi chuyển hơn 1,98 tỷ đồng cho những kẻ lừa đảo.

Theo thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh, ngày 21-10, Công an phường Dĩ An tiếp nhận trình báo của T.L.T.K. (SN 2008) về việc bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an đang lấy lời khai của nạn nhân. Ảnh: CACC/VOV

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, K. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an, thông báo thông tin cá nhân của cô có liên quan đến 1 đường dây rửa tiền. Để chứng minh bản thân không liên quan đến hành vi phạm pháp, K. được yêu cầu thực hiện các bước "xác minh tài sản" theo hướng dẫn.

Do lo sợ và tin tưởng những thông tin mà đối tượng đưa ra, cô gái đã đặt mua dụng cụ để cạy két sắt tại nhà, lấy tiền, vàng và các tài sản có giá trị mang đi bán.

Sau đó, K. thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo chỉ định. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 1,98 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp duy nhất bị các đối tượng thao túng bằng thủ đoạn "bắt cóc online". Trước đó, ngày 23-10, Công an phường Bảy Hiền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh xác minh vụ việc liên quan đến P.T.T.N. (18 tuổi, quê Đồng Nai).

Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định N. đang ở một khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền. Thời điểm được tìm thấy, cô gái vẫn đang trao đổi với đối tượng lừa đảo thông qua ứng dụng Zoom. Bước đầu xác định nạn nhân đã chuyển hơn 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của các đối tượng.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, điểm chung của các vụ việc là đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, dựng lên những câu chuyện liên quan đến điều tra hình sự, rửa tiền hoặc các vụ án nghiêm trọng để tạo tâm lý hoảng sợ.

Sau đó, chúng liên tục gây áp lực, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, làm theo hướng dẫn và tự cô lập khỏi gia đình, người thân. Bằng cách này, các đối tượng có thể điều khiển hành vi của nạn nhân từ xa mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Cơ quan Công an khẳng định không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội, không yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP để phục vụ điều tra; đồng thời không tiến hành điều tra, lấy lời khai thông qua các ứng dụng gọi video.

Trước tình trạng trên, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những cuộc gọi tự xưng là Công an, viện kiểm sát hoặc tòa án, nhất là khi người gọi đưa ra thông tin đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc giữ bí mật với gia đình.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần chấm dứt liên lạc và trực tiếp đến cơ quan Công an gần nhất để xác minh, tránh trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi.