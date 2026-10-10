Đường dây đánh bạc, rửa tiền 750 tỷ đồng: 3.000 người vào diện nghi vấn

(GLO)- Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên biên giới với tổng số tiền giao dịch hơn 750 tỷ đồng.

Ngày 9-10, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 96 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới hoạt động tại đặc khu Phú Quốc.

Trong số này, 26 người bị bắt, 70 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Đáng chú ý, cơ quan Công an đã xác định lai lịch khoảng 3.000 người thuộc diện nghi vấn liên quan đường dây.

Chuyến tàu di lý các đối tượng về đất liền. Ảnh: CACC/VnExpress

Theo thông tin điều tra ban đầu, đường dây do Nguyễn Ngọc Minh Thiện, biệt danh Jackie (SN 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Thiện cùng khoảng 20 người thuê nhà nguyên căn tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) làm địa điểm tổ chức hoạt động nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến. Trong khi đó, máy chủ của hệ thống đánh bạc được đặt ở nước ngoài.

Nhóm này tổ chức hoạt động theo 2 phương thức chính: làm trung gian thanh toán cho các cổng game và khai thác chính sách khuyến mãi, hoàn cược của nhà cái trực tuyến để thu lợi.

Theo kết quả điều tra được công bố, hoạt động trung gian thanh toán có dòng tiền khoảng 231 tỷ đồng; riêng việc khai thác khuyến mãi có tổng tiền đánh bạc hơn 105 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 27.000 tài khoản có giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 300.000 tài khoản khác có giao dịch dưới 5 triệu đồng, tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng.

Trong khoảng 3.000 người thuộc diện nghi vấn, Công an đã triệu tập, làm việc với 254 người và khởi tố 96 bị can. Đến nay, 70 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú đã tự nguyện giao nộp hơn 1,7 tỷ đồng. Những người tham gia thuộc nhiều thành phần, trong đó có cán bộ, nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng xác định, những người cầm đầu điều hành từ nước ngoài, tổ chức đường dây khép kín, phân công từ quản lý, điều hành, quản ca đến thuê, mượn tài khoản ngân hàng và lôi kéo người chơi.

Nhóm này còn sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để chỉ đạo và lập trình công cụ tự động chơi Baccarat 3D nhằm tận dụng chính sách khuyến mãi, hoàn cược của nhà cái.

Nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp đứng tên người khác được huy động để nhận, luân chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian, che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng vụ án, truy dòng tiền và làm rõ vai trò của từng cá nhân. Cơ quan chức năng cũng tập trung xác minh các nhóm đối tượng được cho là vẫn hoạt động ngoài tỉnh và ở nước ngoài.