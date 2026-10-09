Cơ quan điều tra kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án giết người tại xã Ân Tường

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Công an các xã Kim Sơn, Ân Tường cùng một số đơn vị về việc tăng cường nắm thông tin, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án xảy ra cách đây 5 năm trên địa bàn xã Ân Tường.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 12-12-2021 tại thôn Phú Văn 1, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân (cũ), nay là thôn Phú Xuân, xã Ân Tường.

Quá trình điều tra xác định nội dung vụ án như sau: Chiều tối 12-12-2021, Nguyễn Thị Tình (SN 1996) đi xe máy từ thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, nay là thôn Bình Điền, xã Kim Sơn về nhà ở thôn Phú Văn 1, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, nay là thôn Phú Xuân, xã Ân Tường.

Sau đó giữa Nguyễn Thị Tình và chồng là Phạm Minh Vương (SN 1990) xảy ra mâu thuẫn cãi vã, đánh nhau và Vương đã dùng dây cao su siết cổ Tình dẫn đến tử vong.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các xã Ân Tường, Kim Sơn phối hợp tăng cường công tác nắm tình hình, thông tin có liên quan đến vụ án.

Đồng thời thông tin đến quần chúng nhân dân trên địa bàn về vụ án để ai biết tin tức có liên quan đến vụ án thì kịp thời cung cấp cho cơ quan Công an.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an đề nghị Đài Truyền thanh các xã Ân Tường, Kim Sơn thông tin về nội dung vụ án để người dân biết và cung cấp cho cơ quan Công an (nếu có).

Người dân khi có thông tin cung cấp liên hệ điều tra viên Lưu Thành Tiến (Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, số điện thoại: 0931.993.488).