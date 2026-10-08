Học viên tạt đầu xe ô tô, thầy dạy lái bị phạt 700 nghìn đồng

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản xử phạt 1 giáo viên dạy lái xe khi để học viên của mình điều khiển xe chuyển làn bất ngờ không có tín hiệu báo trước.

Trước đó, ngày 7-10, Đội CGST đường bộ số 2 nhận được video phản ánh của người dân trên không gian mạng về việc 1 xe ô tô tập lái BKS 81A-643.xx đã tạt đầu xe khác trên đường Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ.

Ông V. đã bị xử phạt vì để học viên chuyển làn không có tín hiệu báo trước. Ảnh: Hoàng Thương

Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp cùng Công an xã Biển Hồ xác minh và mời giáo viên dạy lái chiếc xe trên là ông Đ.V.V. (SN 1963, trú tại phường Thống Nhất) đến làm việc.

Tại đây, ông V. thừa nhận trong quá trình dạy lái, học viên của ông đã điều khiển xe chuyển làn đường mà không có tín hiệu báo trước như trong video của người dân ghi lại.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm với ông V. về hành vi giáo viên dạy thực hành để học viên vi phạm chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước với mức phạt 700 nghìn đồng.