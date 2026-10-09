Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép trên đầm Thị Nại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CÔNG CƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 7-10, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhơn Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phát hiện ông Đỗ Tiến Anh (42 tuổi, trú thôn Phước Hòa, xã Tuy Phước Đông) đang vận hành 2 máy bơm động cơ diesel để hút cát trái phép tại khu vực đầm Thị Nại.

Vị trí khai thác được xác định tại tọa độ 13°51’33”N - 109°13’44”E, thuộc địa bàn thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông. Lần theo hệ thống đường ống dẫn cát dài khoảng 400 m về phía bờ Tây, tổ công tác phát hiện ông Đỗ Phương Đại (42 tuổi, cùng địa phương) đang trực tiếp điều khiển đầu ống để xả lượng cát được bơm lên nền bãi chứa.

glo-khai-thac-cat.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Lý bắt quả tang ông Đỗ Tiến Anh khai thác cát trái phép. Ảnh: C.C

Tổ công tác Đồn Biên phòng Nhơn Lý đã yêu cầu các đối tượng dừng ngay hoạt động khai thác trái phép, đồng thời lập biên bản ghi nhận hiện trường và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, máy móc liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lật đường dây “vỗ béo” heo bằng Salbutamol, tuồn hơn 10.000 tấn ra thị trường

Lật đường dây “vỗ béo” heo bằng Salbutamol, tuồn hơn 10.000 tấn ra thị trường

Tin tức

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm Salbutamol để “vỗ béo”, tạo nạc cho heo với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1-2026, hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm đã được đưa ra thị trường, tổng giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc Công ty Vintechpharm Nguyễn Thế Vinh

Bắt Giám đốc Công ty Vintechpharm Nguyễn Thế Vinh

Tin tức

Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty Vintechpharm, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, với cáo buộc sản xuất và bán viên sủi không đảm bảo, quảng cáo không đúng sự thật.

null