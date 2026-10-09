Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép trên đầm Thị Nại

(GLO)- Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 7-10, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhơn Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phát hiện ông Đỗ Tiến Anh (42 tuổi, trú thôn Phước Hòa, xã Tuy Phước Đông) đang vận hành 2 máy bơm động cơ diesel để hút cát trái phép tại khu vực đầm Thị Nại.

Vị trí khai thác được xác định tại tọa độ 13°51’33”N - 109°13’44”E, thuộc địa bàn thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông. Lần theo hệ thống đường ống dẫn cát dài khoảng 400 m về phía bờ Tây, tổ công tác phát hiện ông Đỗ Phương Đại (42 tuổi, cùng địa phương) đang trực tiếp điều khiển đầu ống để xả lượng cát được bơm lên nền bãi chứa.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Lý bắt quả tang ông Đỗ Tiến Anh khai thác cát trái phép. Ảnh: C.C

Tổ công tác Đồn Biên phòng Nhơn Lý đã yêu cầu các đối tượng dừng ngay hoạt động khai thác trái phép, đồng thời lập biên bản ghi nhận hiện trường và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, máy móc liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.