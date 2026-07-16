Nhà dân nứt, sụt lún gần dự án đường đang thi công

(GLO)- Trong quá trình thi công dự án tuyến đường trục Đông - Tây kết nối đường ven biển ĐT 639, nhiều hộ dân ở tổ 8 (tổ dân phố 6, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết nhà cửa của họ xuất hiện các vết nứt, sụt lún.

Người dân đề nghị sớm xác định nguyên nhân, có phương án khắc phục và bồi thường thỏa đáng.

Theo phản ánh của người dân, khu dân cư tổ 8 nằm sát phạm vi thi công dự án tuyến đường trục Đông - Tây kết nối đường ven biển ĐT 639. Trong quá trình thi công, nhiều căn nhà xuất hiện các vết nứt trên tường, nền và trần; một số vị trí bong tróc lớp vữa, cột và dầm bê tông có dấu hiệu tách khỏi kết cấu, khiến công trình bị nghiêng, sụt lún. Không chỉ các ngôi nhà cấp 4, nhiều căn nhà xây dựng kiên cố 2 tầng cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Khu dân cư tổ 8 (tổ dân phố 6, phường Quy Nhơn Bắc) nằm sát dự án tuyến đường trục Đông - Tây kết nối đường ven biển ĐT 639. Ảnh: C.L

Bà Trương Thị Nghi cho biết, nhiều tháng nay căn nhà 2 tầng của gia đình xuất hiện các vết nứt lớn trên tường, nền nhà; móng có dấu hiệu sụt lún khiến ngôi nhà nghiêng về một phía. Lo ngại mất an toàn, gia đình bà phải thuê chỗ ở khác, phát sinh thêm chi phí và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Dương Thị Hiệp bày tỏ: “Người dân luôn thấp thỏm lo sợ mỗi khi ở trong nhà. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án khắc phục nhưng việc giải quyết vẫn còn chậm”.

Ông Trương Thanh Tú - Tổ trưởng tổ dân phố 6 - cho hay: Phản ánh của người dân tổ 8 là có cơ sở. Ban Quản lý tổ dân phố đã báo cáo sự việc đến UBND phường để xem xét, có hướng xử lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ bị ảnh hưởng.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Bắc, qua kiểm tra thực tế, địa phương đã ghi nhận tình trạng hư hỏng tại 8 hộ dân và kiến nghị chủ đầu tư sớm phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân, xác định mức độ thiệt hại để xử lý theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc - cho hay: UBND phường đã phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư dự án) mời đơn vị bảo hiểm đến kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại và tính toán giá trị bồi thường.

Nhiều ngôi nhà tại tổ 8 (tổ dân phố 6, phường Quy Nhơn Bắc) xuất hiện các vết nứt, sụt lún trong quá trình thi công dự án, khiến người dân lo lắng. Ảnh: C.L

Tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn chưa đồng thuận với kết quả đánh giá thiệt hại cũng như phương án bồi thường do đơn vị chức năng đưa ra. Theo người dân, thiệt hại thực tế lớn, nhưng mức bồi thường được đề xuất còn thấp, chưa tương xứng.

“Tới đây, địa phương sẽ tiếp tục đề nghị chủ đầu tư sớm giải quyết dứt điểm vụ việc. Trường hợp cần thiết, có thể kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi phần diện tích đất nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi dự án và bố trí tái định cư cho các hộ dân để ổn định cuộc sống” - ông Diễn cho biết thêm.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, trong quá trình triển khai dự án vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót làm ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của người dân.

Ban đang phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan rà soát, xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với từng hộ để xây dựng phương án khắc phục và hỗ trợ phù hợp với thực tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng như quyền lợi chính đáng của các hộ dân.