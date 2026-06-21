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Thực tập phương án PCCC tại khách sạn Ngọc Hồi và Mia Villas Resort Quy Nhơn

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 21-6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án PCCC tại khách sạn Ngọc Hồi (phường Quy Nhơn) và Khu du lịch Mia Villas Resort Quy Nhơn (xã Cát Tiến).

Tại khách sạn Ngọc Hồi, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 1 tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH với tình huống giả định cháy phức tạp xảy ra lúc 14 giờ tại khu vực để xe ở tầng 1 của khách sạn.

Nguyên nhân cháy được xác định do chập điện thiết bị lưu điện của xe máy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích khoảng 200 m².

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Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và chữa cháy cơ sở phối hợp thực tập phương án dập lửa, làm mát khu vực cháy tại khách sạn Ngọc Hồi. Ảnh: N.L

Theo tình huống giả định, đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc do khu vực chứa nhiều chất dễ cháy như xăng dầu, cao su, nội thất gỗ, hệ thống điện và có 10 người bị thương, mắc kẹt cần được cứu nạn khẩn cấp.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động 42 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại Khu du lịch Mia Villas Resort Quy Nhơn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 20 đội viên Đội PCCC và CNCH cơ sở.

Các nhân viên được trang bị kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; kỹ năng phòng ngừa cháy nổ, thoát nạn; cứu người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu và thực hành sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy, CNCH tại chỗ.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn nhân viên Khu du lịch Mia Villas Resort Quy Nhơn cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay. Ảnh: ĐVCC

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc huấn luyện và thực tập phương án tại các cơ sở lưu trú, du lịch nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống cho lực lượng PCCC cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, góp phần bảo đảm an toàn PCCC trong mùa cao điểm du lịch hè.

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