Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

Nơi mặt trời thức dậy sớm nhất

Là một trong những điểm đảo đặc biệt của quần đảo Trường Sa, đảo Tiên Nữ nằm ở cực Đông của Tổ quốc - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên biển Việt Nam, sớm hơn gần 1 giờ so với đất liền.

Bình minh nhìn từ đảo Tiên Nữ. Ảnh: Mỹ Hà

Khi mặt trời vừa nhô lên giữa trùng khơi cũng là lúc tàu KN 490 của Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) cập đảo, đưa đoàn công tác số 17 đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng.

Khi đất liền còn dịu mát trong sương sớm, Tiên Nữ đã rực lên trong cái nắng gay gắt đặc trưng của Trường Sa. Với những đại biểu lần đầu ra đảo, cái nóng rát nơi đây trở thành trải nghiệm khó quên.

Không chỉ có nắng, những bãi cát san hô hấp thụ nhiệt rồi hắt ngược lên khiến không khí thêm khắc nghiệt. Giữa biển trời mênh mông, thiên nhiên hiện lên dữ dội với gió mặn, nắng cháy và hơi nóng .

Tàu KN 490 của Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) cập cầu cảng đảo Tiên Nữ. Ảnh: Mỹ Hà

Thế nhưng vượt lên sự khắc nghiệt ấy, đảo Tiên Nữ vẫn mang một sức sống đặc biệt. Ngôi chùa mang tên đảo trở thành điểm tựa tinh thần cho quân và dân nơi đầu sóng. Tiếng chuông chùa giữa biển khơi như nhắc nhớ về đất liền luôn hướng về Trường Sa bằng tất cả tình cảm và niềm tin.

Điều khiến nhiều đại biểu xúc động nhất khi đặt chân lên đảo không chỉ là nắng gió, mà còn là màu xanh hiện hữu trên nền san hô. Những luống bắp xanh tốt, giàn dưa sai quả và vườn rau tươi mát khiến ai cũng bất ngờ.

Giữa nơi thiếu nước ngọt quanh năm, cán bộ, chiến sĩ lại biến bãi đá san hô thành những khu tăng gia xanh mướt, góp phần cải thiện đời sống hằng ngày. Hình ảnh ấy là minh chứng cho nghị lực và ý chí bền bỉ của những người chiến sĩ Trường Sa.

Các đại biểu thăm vườn dưa hấu trĩu quả trên cát san hô của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Ảnh: Mỹ Hà

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai - xúc động chia sẻ: “Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Đây là minh chứng cho sức sống mãnh liệt nơi đảo xa”.

Ở quần đảo Trường Sa, mỗi giọt nước ngọt đều quý giá. Để giữ được màu xanh ấy, cán bộ, chiến sĩ phải tận dụng từng nguồn nước sinh hoạt, che chắn cho cây trước nắng gió và kiên trì chăm sóc từng ngày. Những vườn rau xanh không chỉ phục vụ đời sống mà còn thể hiện khát vọng vươn lên giữa trùng khơi của những người giữ đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ trái sang) đánh giá cao sự sáng tạo trong trồng chăm sóc cây xanh của cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ. Ảnh: Mỹ Hà

Trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Tiên Nữ có nhiều người con quê hương Gia Lai. Trung úy Nguyễn Phi Long - Bệnh xá trưởng đảo Tiên Nữ - tự hào cho biết: “Được phục vụ trên đảo là niềm tự hào và là dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của em. Được góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là hạnh phúc của 1 công dân”.

Đảo Núi Le C - khát vọng xanh giữa trùng khơi

Cách Cam Ranh, Khánh Hòa hơn 670 km về phía Tây Nam, đảo Núi Le C giữ vị trí chiến lược quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa phía Đông Nam của Tổ quốc.

Nơi quanh năm nắng gió, nước ngọt luôn là nỗi trăn trở lớn nhất của cán bộ, chiến sĩ. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa. Những năm gần đây, nhờ được đầu tư hệ thống bể chứa, đảo đã chủ động bảo đảm đủ nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le C chăm sóc vườn rau sau cơn mưa. Ảnh: Mỹ Hà

Sau nhiều tháng nắng nóng, đúng thời điểm đoàn công tác từ đất liền đến thăm, đảo Núi Le C bất ngờ đón cơn mưa lớn. Với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, đó không chỉ là cơn mưa giải nhiệt mà còn là “cơn mưa vàng” giữa biển khơi.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cán bộ, chiến sĩ khi từng dòng nước mưa chảy đầy vào bể chứa. Nước để sinh hoạt, để tưới cây, tiếp thêm màu xanh cho đảo. Thiếu tá Vương Hữu Tình chia sẻ: “Có mưa tụi em rất vui. Lính đảo ai cũng chờ mưa”.

Thực hiện nhiệm vụ xanh hóa Trường Sa, đảo Núi Le C xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài và thiếu nước ngọt, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì chăm sóc cây xanh bằng nhiều cách làm sáng tạo.

Che chắn bảo vệ cây trên đảo Núi Le C. Ảnh: Mỹ Hà

Những tấm lưới được tận dụng để che nắng cho cây. Chai nhựa được đục lỗ nhỏ rồi chôn xuống gốc để tạo hệ thống tưới nhỏ giọt giữ độ ẩm. Nước sinh hoạt sau sử dụng cũng được tận dụng để tưới cây.

Nhờ sự bền bỉ ấy, đến nay, đảo đã trồng được hơn 2.000 cây xanh với nhiều loại cây phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên đảo. Trong vườn ươm hiện có khoảng 1.450 cây con phát triển tốt, chắc chắn sẽ phủ thêm màu xanh cho đảo.

Niềm tin gửi nơi đầu sóng

Là một trong những điểm đảo còn nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt nhưng cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le C luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ huy đảo đã linh hoạt tận dụng cơ sở vật chất hiện có, cải tạo nơi ăn ở, đẩy mạnh tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống bộ đội. Chính tinh thần vượt khó ấy đã giúp đảo Núi Le C được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị thi đua quyết thắng” năm 2025.

Để có được kết quả đó còn có sự quan tâm của nhân dân cả nước, của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, doanh nghiệp luôn hướng về Trường Sa bằng tình cảm sâu nặng.

Thiếu tá Ngô Quang Điền - Chính trị viên đảo Núi Le C, đặc khu Trường Sa - chia sẻ: “Được công tác ở Trường Sa là niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi mong các bạn trẻ luôn tự hào, nỗ lực học tập, rèn luyện để cống hiến cho đất nước”.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Núi Le C. Những món quà từ đất liền không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, tình cảm và sự tri ân của hậu phương dành cho những người lính nơi tuyến đầu biển đảo.

Trung úy Ngô Hoài Nam xúc động cho biết: “Cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đã ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ. Chúng em sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là con em quê hương cách mạng anh hùng Gia Lai”.

Giữa Trường Sa mênh mông, nơi nắng gió chưa bao giờ ngơi nghỉ, những người giữ đảo vẫn bền chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vườn tăng gia phủ kín màu xanh trên đảo. Ảnh: Mỹ Hà

Từ đảo Tiên Nữ - nơi đón ánh bình minh đầu tiên đến Núi Le C giữa trùng khơi xa thẳm, màu xanh vẫn đang được vun đắp từng ngày. Đó không chỉ là màu xanh của cây lá, mà còn là màu xanh của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa.