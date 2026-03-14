Công dân Việt Nam đi 48 điểm đến trên thế giới không cần xin visa

G.B (Theo TTO, TNO)

(GLO)- Hộ chiếu Việt Nam tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu so với lần xếp hạng vào tháng 12-2025, đứng thứ 84 thế giới. Hiện, công dân Việt Nam đi 48 điểm đến trên thế giới không cần xin visa.

Theo Henley Passport Index 2026, hộ chiếu Việt Nam tiếp tục thăng hạng. Thứ hạng trên hộ chiếu phản ánh khả năng di chuyển trên toàn cầu của công dân và độ mở của quốc gia. Hiện, mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo đó, công dân Việt Nam đến 23 quốc gia và vùng lãnh thổ không cần xin thị thực gồm: Singapore, Thái Lan, Lào, Malaysia, Brunei, Myanmar, Panama, Philippines, Campuchia, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Belarus, Chile, quần đảo Cook, Dominica, Micronesia, Mông Cổ, Rwanda, Saint Vincent and the Grenadines, Kyrgyzstan, Barbados và Suriname.

Ngoài ra, 22 điểm đến cho phép cấp visa tại cửa khẩu (visa on arrival) cho công dân Việt Nam như: Burundi, Quần đảo Cape Verde, Quần đảo Comoro, Djibouti, Guinea Bissau, Jordan, Madagascar, Maldives, Quần đảo Marshall, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nepal, Niue, Quần đảo Palau, Samoa, Sierra Leone, St. Lucia, Tajikistan, Tanzania, Timor Leste và Tuvalu.

Cạnh đó, 3 quốc gia yêu cầu giấy phép nhập cảnh điện tử (ETA) trước khi đến gồm: Seychelles, Sri Lanka và Kenya.

Việt Nam đang dần cải thiện vị trí trong những năm gần đây nhờ các thỏa thuận miễn thị thực song phương và chính sách mở cửa du lịch. Đồng thời, đất nước hình chữ S cũng đang đẩy mạnh chính sách thị thực điện tử (e-visa) và miễn thị thực cho công dân nhiều quốc gia nhằm thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy giao lưu kinh tế.

Trong khu vực Đông Nam Á, công dân Việt Nam được miễn thị thực khi đến Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Campuchia, Brunei, Myanmar và Lào, với thời gian lưu trú phổ biến từ 14 đến 30 ngày tùy quốc gia.

Hiện, cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới vẫn thuộc về Singapore, và công dân nước này được phép nhập cảnh mà không cần xin visa trước tại 192 quốc gia, vùng lãnh thổ.

