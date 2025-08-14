Việt Nam miễn thị thực du lịch cho công dân 12 quốc gia

(GLO)- Theo Nghị quyết số 229/NQ-CP của Chính phủ, từ ngày 15-8, Việt Nam sẽ chính thức miễn thị thực theo chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước.

Nghị quyết nêu rõ, miễn thị thực cho công dân các nước: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,2 triệu lượt trong 7 tháng đầu năm 2025. Ảnh: P.V

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ ngày 15-8-2025 đến hết ngày 14-8-2028 theo chương trình kích cầu phát triển du lịch.

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15-1-2025, việc miễn thị thực theo chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc và Liên bang Thụy Sỹ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 15-8-2025.

Còn theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày ngày 7-3-2025, Việt Nam cũng đang miễn thị thực cho công dân 12 nước, bao gồm: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy và Cộng hòa Phần Lan.

Như vậy, đến nay, Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia.

Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Chính sách thị thực thông thoáng là một trong những điểm giúp cho du lịch của Việt Nam cất cánh. Ảnh: P.V

Chính sách thị thực thông thoáng chính là điểm cộng khiến du khách quốc tế đến Việt Nam và quay lại nhiều lần. Nhờ đó, lượng khách quốc tế ghi nhận trong 7 tháng đầu năm 2025 của cả nước tăng vượt trội với hơn 12,2 triệu lượt mặc dù đang là mùa thấp điểm. Điều này càng khẳng định cho sức hút cũng như tạo động lực cho mục tiêu đạt 22-23 triệu lượt khách quốc tế vào cuối năm 2025 của ngành Du lịch. Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước cũng đẩy mạnh việc đa dạng, đổi mới các sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho du khách nhằm thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”.