Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Thác làng Á (mang tên ngôi làng Jrai mà nó trú mình) là một dòng chảy nhỏ đổ thẳng từ độ cao gần 20 m. Cột nước mảnh, không dữ dội, không ầm ào. Thác nằm lọt thỏm giữa những cây cổ thụ, khiến vẻ đẹp của nó không nằm ở đích đến, mà ở hành trình dẫn dụ bước sâu dần vào thế giới rừng già.

Những cổ thụ với bộ rễ lộ thiên làm nên vẻ huyền bí cho thác nước làng Á. Ảnh: Minh Châu

Đường vào thác bắt đầu từ cuối làng Á, đi qua giọt nước - nơi sinh hoạt quen thuộc của người Jrai, rồi men theo những thửa ruộng bậc thang. Vừa qua mùa gieo sạ, lúa non xanh mướt trải dài, ôm lấy dòng suối nhỏ uốn lượn theo địa hình nhấp nhô.

Và rồi, giữa không gian yên bình ấy, dòng nước đột ngột đổ xuống một tảng đá lớn, mở ra bên dưới là vòm hang rộng hình cánh cung, dài hàng trăm mét.

Thác nước làng Á. Ảnh: Minh Châu

Cấu trúc thác làng Á có nét tương đồng với thác Nhà Thương ở vùng đất Ia Pia nằm ở biên giới phía Tây Nam: những khối đá đồ sộ, xếp chồng, uốn lượn theo vòng cung, tạo nên một khoảng không gian độc đáo.

Nhưng điều khiến thác làng Á trở nên khác biệt chính là những cây cổ thụ bám rễ vào đá, làm chủ toàn bộ không gian bên dưới chân thác.

Vẻ đẹp huyền bí của rừng cổ thụ ở thác làng Á. Thực hiện: Minh Châu

Lối dẫn vào vòm hang phải đi qua một cây cổ thụ với bộ rễ khổng lồ trườn ra khỏi lòng đất, ôm trọn cả một khoảng không gian. Những rễ lớn, rễ nhỏ đan vào nhau, uốn lượn, xoắn vặn. Có lúc, người đi phải cúi mình, len qua những “bức tường rễ” gồ ghề, lạnh ẩm, phủ đầy rêu phong.

Bên trong vòm hang, rừng cổ thụ tiếp tục hiện ra với những bộ rễ lộ thiên bám chặt vào vách đá, vươn mình về phía những vệt sáng hiếm hoi lọt vào từ miệng hang. Ánh sáng lọt đến đâu, rễ cây hiện hình đến đâu, rễ cây hiện hình mê hoặc đến đó.

Khách du lịch tìm đến thác làng Á tận hưởng vẻ đẹp của thác nước giữa rừng cổ thụ. Ảnh: Minh Châu

Rừng cổ thụ là minh chứng cho dấu ấn thời gian của thác làng Á. Vào mùa khô, người Jrai trong làng thường ghé thác nghỉ chân trên đường lên nương rẫy.

Theo sự lan tỏa của mạng xã hội, nhiều khách du lịch cũng tìm đến đây, lắng mình tận hưởng vẻ đẹp của thác nước giữa không gian rừng già.