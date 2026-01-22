(GLO)- Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, ngành du lịch thế giới đạt 1,52 tỷ lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 4% so với năm 2024, với động lực tăng trưởng chính đến từ châu Á và châu Phi.

Cụ thể, số lượt khách du lịch quốc tế trong năm ngoái tăng 4% so với mức 1,4 tỷ lượt của năm 2024 và đạt mức cao nhất trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19.

Năm 2025, ngành du lịch thế giới đạt 1,52 tỷ lượt khách quốc tế. Ảnh: Phương Vi

Châu Phi có mức tăng trưởng lên tới 8%, đạt 81 triệu lượt trong năm 2025. Châu Á cũng chứng kiến số lượt khách du lịch quốc tế tăng 6%, đạt 331 triệu lượt, tương đương 91% so với mức trước đại dịch.

Châu Âu tiếp tục giữ vững vị thế là khu vực thu hút nhiều du khách nhất thế giới với 793 triệu lượt trong năm ngoái.

Cũng theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, Việt Nam cùng với Nhật Bản là 2 quốc gia có lượng khách tăng trưởng mạnh nhất thế giới trong 6 tháng đầu năm 2025.