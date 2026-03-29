Mega Concert khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: Bùng nổ cảm xúc, thăng hoa âm nhạc

Ngay từ những phút mở màn, không khí đã được “hâm nóng” bởi lời dẫn đầy cảm xúc của MC Đức Bảo và hoa hậu Lương Thùy Linh mở ra một hành trình được kể bằng ánh sáng, âm nhạc và sự kết nối. Không chỉ là một đêm biểu diễn, Mega Concert còn là nơi hội tụ của những sắc màu âm nhạc đương đại, phản ánh nhịp chuyển trẻ trung, năng động của một điểm đến đang vươn mình mạnh mẽ.

Hàng ngàn khán giả cùng giơ điện thoại để quay lại những khoảnh khắc tuyệt vời của đêm Mega Concert. Ảnh: P.V

Sân khấu liên tục được khuấy động bởi sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích. Mở đầu là tiết mục “Hermosa” với phần trình diễn bùng nổ của Buitruonglinh, Mason Nguyễn, Tez, CONGB và Sơn.K, mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ cho hàng ngàn khán giả. Tiếp nối, Isaac khiến không khí thêm phần sôi động với loạt ca khúc quen thuộc như “Bống bống bang bang”, mashup “Gọi cho anh - Nơi anh không thuộc về”, tạo nên những khoảnh khắc tương tác cuồng nhiệt.

Ca sĩ Lamoon bày tỏ niềm hạnh phúc khi được biểu diễn ngay tại quê hương. Ảnh: P.V

Không gian âm nhạc được làm dịu lại với phần trình diễn đầy cảm xúc của Lamoon qua ca khúc “Dương gian”, trước khi tiếp tục thăng hoa với màn kết hợp ngọt ngào giữa Buitruonglinh và Juky San. Sự đan xen giữa các màu sắc âm nhạc từ sôi động, trẻ trung đến sâu lắng, tinh tế đã tạo nên một dòng chảy cảm xúc liền mạch, cuốn hút.

Càng về sau, chương trình càng “nóng” hơn với sự xuất hiện của những cái tên như HURRYKNG, NEGAV, Anh Tú… với loạt ca khúc hiện đại, bắt tai, khuấy động không khí tại quảng trường. Đặc biệt, sự góp mặt của HIEUTHUHAI đã đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào với những bản hit được đông đảo giới trẻ yêu thích. Phần kết hợp giữa các nghệ sĩ trong những tiết mục cuối đã tạo nên một “cái kết mở” đầy năng lượng, khi âm nhạc không còn khoảng cách giữa sân khấu và khán giả.

Các khán giả trẻ "cháy" hết mình cùng các ca khúc trình diễn tại chương trình. Ảnh: P.V

Không khí tại khắp các khu vực khán đài lúc nào cũng trong cảnh náo nhiệt, sôi động. Các bạn trẻ phấn khích reo hò, hô tên và say sưa hát theo cùng thần tượng. Từ xã Chư Prông, bạn Huỳnh Thị Nan Thơm sắp xếp thời gian cùng các bạn xuống phường Quy Nhơn để hòa vào không khí sôi động của mùa lễ hội. "Em thấy rất tự hào khi mình là người Gia Lai. Giờ đây khi sáp nhập thì Gia Lai trở thành tâm điểm của khán giả cả nước khi tổ chức một concert đẳng cấp như thế này. Em đi xe khách từ sáng sớm để kịp check-in một số điểm đến tại phố biển Quy Nhơn và tham gia Mega concert. Em ủng hộ Lamoon và Jukysan" - Thơm không giấu được sự hào hứng.

Với dàn nghệ sĩ trẻ đình đám, Mega Concert thực sự trở thành "thỏi nam châm" thu hút đông đảo các bạn trẻ từ khắp mọi miền về Quy Nhơn để được thỏa niềm đam mê âm nhạc. "Khi biết có Mega Concert trong chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, em đã từ tỉnh Quảng Ngãi đến đây, cố gắng vào khu vực fanzone để được gần hơn với các ca sĩ. Em rất hâm mộ các ca sĩ của “Vũ trụ say hi”. Em đến đây để ủng hộ Hieuthuhai và Isaac. Dù là đứng xem chương trình nhưng với em như vậy là rất hạnh phúc" - bạn Thủy háo hức nói.

Không chỉ dừng lại ở phần biểu diễn, điều đọng lại sau Mega Concert chính là sự kết nối. Những lời chia sẻ chân thành của nghệ sĩ về lần đầu đến Gia Lai, về sự thân thiện của con người và vẻ đẹp của vùng đất đã góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương một cách tự nhiên, gần gũi. Nhiều nghệ sĩ bày tỏ ấn tượng trước sự nồng nhiệt của khán giả, xem đây là nguồn cảm hứng đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của mình.

Màn song ca đầy ấn tượng của Yuki San và Buituonglinh. Ảnh: P.V

Trên sân khấu của Mega Concert, ca sĩ Lamoon đã “bật mí” mình cũng là một người con của quê hương Gia Lai. Và khu vực mà cô đang đứng chính là nơi mà thuở nhỏ cô vẫn cùng bạn bè vui chơi mỗi ngày. Vì thế mà lần biểu diễn này với cô có ý nghĩa rất đặc biệt. "Lamoon rất vui và vinh dự khi được biểu diễn tại Gia Lai trong đêm nhạc hôm nay. Chúc cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ thật đáng nhớ, để vẻ đẹp và bản sắc của Gia Lai được nhiều người biết đến hơn nữa" - ca sĩ xinh đẹp bày tỏ.

Được biểu diễn trong một concert với quy mô quốc gia như thế này với SơnK là một dấu mốc rất ý nghĩa trong hành trình làm nghệ thuật. Nam ca sĩ tâm sự: "Em nghĩ Gia Lai quá xứng đáng khi được chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vì nơi này sở hữu mọi thứ, từ phong cảnh đẹp, thức ăn ngon và nhiều điều nữa. Sau sự kiện này bản thân em sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân và khán giả của mình hãy đến và trải nghiệm những điều tuyệt vời đó".

Còn ca sĩ Yuki San chia sẻ: “Được biểu diễn trên sân khấu quá hoành tráng này Juky San cảm thấy rất vinh dự. Đến với Gia Lai mùa này, Juky San được tận hưởng thời tiết tuyệt vời. Mình nghĩ một điểm đến mà cảnh đẹp, con người mến khách thế này thì tin rằng ai cũng đều yêu thích vùng đất Gia Lai”.

Mega Concert khép lại trong những tràng pháo tay không dứt, nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa. Đó không chỉ là một đêm nhạc bùng nổ, mà còn là minh chứng cho sức hút của một điểm đến đang chuyển mình mạnh mẽ, biết cách kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các ca sĩ đã đem lại một không khí sôi động rất khác biệt cho phố biển trong đêm khai mạc. Ảnh: P.V

Qua âm nhạc, Gia Lai đã mở rộng cánh cửa, gửi đi thông điệp về một vùng đất không chỉ giàu bản sắc mà còn năng động, hội nhập - sẵn sàng chào đón du khách bằng những trải nghiệm mới mẻ, đầy cảm xúc.