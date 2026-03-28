Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 trước giờ “G”

NHÓM PHÓNG VIÊN

(GLO)- Chỉ còn ít phút nữa, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 chính thức bắt đầu. Không khí ngay lúc này đã vô cùng rộn ràng, náo nhiệt khi hàng chục ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đang đổ về khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) để đón chờ sự kiện.

Từ sớm, khu vực đoạn đường Nguyễn Tất Thành (đoạn phía trước sân khấu tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 đã đông nghịt người. Càng tới gần giờ “G”, dòng người đổ về ngày càng đông. Ai ai cũng rạng rỡ, háo hức, mong đợi chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng như Mega Concert hấp dẫn.

Hàng ngàn người đón xem lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
Các đại biểu tiến về các khu vực ghế ngồi để theo dõi buổi lễ.

Công tác đón tiếp đại biểu được triển khai chu đáo, bài bản. An ninh trật tự được giữ vững trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Các lực lượng chức năng tích cực hướng dẫn người dân sắp xếp phương tiện, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, góp phần tạo nên một không gian thông thoáng, an toàn. Những con người thầm lặng phía sau sân khấu - từ an ninh, y tế đến tình nguyện viên - đều trong tâm thế sẵn sàng, chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Tất cả cùng hướng về ngày hội lớn trong niềm hân hoan, tự hào và kỳ vọng, để mỗi khoảnh khắc của lễ khai mạc không chỉ trọn vẹn mà còn lan tỏa hình ảnh một điểm đến thân thiện, mến khách tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận trước thềm buổi lễ.

Khán giả đã đến từ rất sớm để chọn vị trí tốt nhất theo dõi chương trình nghệ thuật.
Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại chương trình.
Dàn thiết bị "khủng" sẵn sàng phục vụ đêm khai mạc.
Bảng hướng dẫn chi tiết các vật dụng không được mang vào sự kiện.
Các khu vực quanh sân khấu ken đặc người dân và du khách.
Bạn Đoàn Thị Dương (bìa trái, xã Vân Canh) cùng bạn đến xem chương trình vì các "anh trai say hi".
Công tác an ninh được triển khai nghiêm ngặt.
Nâng cấp hạ tầng viễn thông phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Để phục vụ lễ khai mạc và chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng viễn thông, mạng di động và internet hoạt động ổn định, thông suốt.

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.

Ký ức tháng Ba

(GLO)- Tháng ba về trên cao nguyên, mang theo nhịp chuyển mùa rất khẽ. Nắng bắt đầu hanh hao, khô và nóng hơn. Những cành phượng non xanh mướt chớm nụ, đâu đó vang lên tiếng ve như báo hiệu mùa hạ đang gõ cửa.

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

(GLO)- 51 năm sau ngày giải phóng (17/3/1975 - 17/3/2026), Pleiku đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Gia Lai với diện mạo ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một đô thị cao nguyên.

Dâu tằm mở sinh kế bền vững cho nông dân

(GLO)- Nhờ hiệu quả kinh tế rõ rệt, mô hình trồng dâu nuôi tằm đang được nhiều nông dân khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lựa chọn thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả. Không chỉ giúp tăng thu nhập, nghề này còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng ở vùng nông thôn.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Gia Lai nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.