Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 trước giờ “G”

(GLO)- Chỉ còn ít phút nữa, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 chính thức bắt đầu. Không khí ngay lúc này đã vô cùng rộn ràng, náo nhiệt khi hàng chục ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đang đổ về khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) để đón chờ sự kiện.

Từ sớm, khu vực đoạn đường Nguyễn Tất Thành (đoạn phía trước sân khấu tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 đã đông nghịt người. Càng tới gần giờ “G”, dòng người đổ về ngày càng đông. Ai ai cũng rạng rỡ, háo hức, mong đợi chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng như Mega Concert hấp dẫn.

Hàng ngàn người đón xem lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Các đại biểu tiến về các khu vực ghế ngồi để theo dõi buổi lễ.

Công tác đón tiếp đại biểu được triển khai chu đáo, bài bản. An ninh trật tự được giữ vững trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Các lực lượng chức năng tích cực hướng dẫn người dân sắp xếp phương tiện, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, góp phần tạo nên một không gian thông thoáng, an toàn. Những con người thầm lặng phía sau sân khấu - từ an ninh, y tế đến tình nguyện viên - đều trong tâm thế sẵn sàng, chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Tất cả cùng hướng về ngày hội lớn trong niềm hân hoan, tự hào và kỳ vọng, để mỗi khoảnh khắc của lễ khai mạc không chỉ trọn vẹn mà còn lan tỏa hình ảnh một điểm đến thân thiện, mến khách tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận trước thềm buổi lễ.

Khán giả đã đến từ rất sớm để chọn vị trí tốt nhất theo dõi chương trình nghệ thuật.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại chương trình.

Dàn thiết bị "khủng" sẵn sàng phục vụ đêm khai mạc.

Bảng hướng dẫn chi tiết các vật dụng không được mang vào sự kiện.

Các khu vực quanh sân khấu ken đặc người dân và du khách.

Bạn Đoàn Thị Dương (bìa trái, xã Vân Canh) cùng bạn đến xem chương trình vì các "anh trai say hi".