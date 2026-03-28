Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 trước giờ “G”

Từ sớm, khu vực đoạn đường Nguyễn Tất Thành (đoạn phía trước sân khấu tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 đã đông nghịt người. Càng tới gần giờ “G”, dòng người đổ về ngày càng đông. Ai ai cũng rạng rỡ, háo hức, mong đợi chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng như Mega Concert hấp dẫn.
Công tác đón tiếp đại biểu được triển khai chu đáo, bài bản. An ninh trật tự được giữ vững trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Các lực lượng chức năng tích cực hướng dẫn người dân sắp xếp phương tiện, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, góp phần tạo nên một không gian thông thoáng, an toàn. Những con người thầm lặng phía sau sân khấu - từ an ninh, y tế đến tình nguyện viên - đều trong tâm thế sẵn sàng, chuyên nghiệp và trách nhiệm.
Tất cả cùng hướng về ngày hội lớn trong niềm hân hoan, tự hào và kỳ vọng, để mỗi khoảnh khắc của lễ khai mạc không chỉ trọn vẹn mà còn lan tỏa hình ảnh một điểm đến thân thiện, mến khách tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận trước thềm buổi lễ.