Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Chắt lọc tinh hoa thành màn trình diễn mãn nhãn

Phát biểu tại cuộc họp góp ý sau tổng duyệt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Gia Lai khi đã khéo léo kết nối các giá trị đặc sắc của địa phương với những điểm đến du lịch tiêu biểu, tạo nên một tổng thể chương trình có chiều sâu nhưng vẫn giàu sức hấp dẫn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao công tác tổ chức và chương trình lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Sáng

Điều đáng chú ý là cách dàn dựng đã không đi theo lối mòn “trình diễn văn hóa” thuần túy, mà đặt văn hóa trong một không gian sân khấu hóa hiện đại, nơi truyền thống và hơi thở đương đại giao thoa khá tự nhiên.

Trong một thời lượng không dài (khoảng 80 phút), chương trình cho thấy tham vọng kể một câu chuyện lớn về một Gia Lai mới, nơi đại ngàn chạm tới biển xanh. Nhưng thay vì phô diễn tất cả, kịch bản lại chọn cách “gợi” nhiều hơn “kể”, tạo ra những khoảng trống vừa đủ để khán giả tò mò, chờ đợi.

Sự liền mạch trong dàn dựng, theo đánh giá của các đại biểu tham gia buổi tổng duyệt, là một điểm cộng rõ nét. Các lớp diễn được kết nối nhịp nhàng, chuyển cảnh mềm mại, hạn chế tối đa cảm giác rời rạc - điều vốn dễ xảy ra với những chương trình có quy mô lớn, nhiều chất liệu văn hóa. Tuy nhiên, chính sự “tròn trịa” này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn: làm sao để chương trình không chỉ đẹp về thị giác mà còn “chạm” được vào cảm xúc khán giả.

Và đây cũng là góp ý đáng chú ý từ phía Thứ trưởng Hồ An Phong: Cần tăng cường tính tương tác để không gian lễ hội thực sự sống động, gần gũi, thay vì chỉ dừng lại ở một sân khấu trình diễn một chiều. Một lễ khai mạc của Năm Du lịch quốc gia, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện của nghệ sĩ và sân khấu, mà là câu chuyện của hàng nghìn con người cùng hòa vào một trải nghiệm chung.

Sân khấu hoành tráng của lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ở một góc nhìn khác, điều khiến nhiều người có mặt tại buổi tổng duyệt ấn tượng không kém chính là quy mô tổ chức và công tác chuẩn bị. Từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến phương án vận hành chương trình đều cho thấy sự đầu tư bài bản. Càng tiến sát thời điểm diễn ra chính thức, yêu cầu đối với công tác tổ chức càng trở nên chặt chẽ và toàn diện hơn. Ở giai đoạn này, không còn là câu chuyện của từng hạng mục riêng lẻ, mà là sự vận hành đồng bộ của cả một hệ thống.

Vì vậy, các phương án đảm bảo an toàn, điều tiết dòng người và hỗ trợ du khách tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm. Khi một sự kiện thu hút lượng lớn khán giả cùng lúc, mọi khâu - từ giao thông, an ninh đến xử lý tình huống phát sinh - đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và có tính dự phòng cao, nhằm đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn và an toàn cho người tham dự.

Một điểm đáng chú ý khác là cấu trúc chương trình không dừng lại ở phần lễ. Sau khi lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV8, nối sóng trên kênh GTV cùng các Báo và phát thanh, truyền hình trong cả nước, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên cao với phần Mega Concert - nơi sân khấu sẽ “đổi nhịp” từ trang trọng sang sôi động. Sự chuyển tiếp này, nếu được xử lý tốt, có thể trở thành "cú hích" cảm xúc mạnh mẽ, kéo khán giả từ trạng thái thưởng thức sang mong muốn hòa mình, tức là được có mặt và trở thành một phần trong đó.

Háo hức, mong đợi

Mặc dù mới chỉ là buổi tổng duyệt song hàng ngàn người dân và du khách đã háo hức đến xem, cổ vũ. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua tượng đài cụ Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh ken đặc người. Tất cả mọi người cùng hướng về phía sân khấu khổng lồ, trông đợi những màn trình diễn mãn nhãn của chương trình quy mô cấp quốc gia.

Người dân và du khách đến xem tổng duyệt chương trình lễ khai mạc. Ảnh: Phương Vi

Với nhiều người dân sinh sống lâu năm tại phố biển Quy Nhơn, những ngày qua khi chứng kiến sân khấu khổng lồ dần thành hình, phố phường nhộn nhịp, đông đúc, banner, pano quảng bá rầm rộ về Năm Du lịch quốc gia, họ càng cảm nhận rõ nét hơn nhịp phát triển năng động của nơi này.

Cùng bạn đến xem tổng duyệt chương trình, bà Đặng Thị Tuất (phường Quy Nhơn Nam) tâm sự: “Tôi về Quy Nhơn năm 1988. Từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ thấy một sân khấu đẹp, to, hoành tráng như thế này. Tôi cũng tranh thủ đi xem tổng duyệt đề phòng tối mai chính thức lượng người quá đông không thể vào được. Là một công dân ở đây thì tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi mong là du lịch của tỉnh Gia Lai nói chung, Quy Nhơn nói riêng sẽ được quảng bá mạnh mẽ hơn, được nhiều người biết đến hơn”.

Từ xã Chư Prông về học tại Trường Đại học Quy Nhơn, em Trịnh Quỳnh Như cảm thấy mình khá may mắn khi có mặt tại phố biển vào thời điểm diễn ra sự kiện có quy mô cấp quốc gia này.

Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Dũng

“Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy một sân khấu hoành tráng như vậy và rất mong chờ các tiết mục trình diễn trên sân khấu này, đặc biệt là phần Mega Concert với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Gia Lai đã mở rộng hơn không chỉ về không gian địa lý mà cả về con người, văn hóa. Em mong là qua các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia, Gia Lai sẽ được bạn bè khắp nơi biết đến nhiều hơn” - Quỳnh Như chia sẻ.

Sân khấu đại cảnh cùng dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại không chỉ thu hút sự chú ý của người lớn mà còn cả các em thiếu nhi. Theo mẹ đến xem tổng duyệt, cháu Nguyễn Hải Băng (lớp Lá 2, Trường Mầm non Măng Non, phường Quy Nhơn Nam) vui vẻ nhún nhảy theo từng điệu nhạc sôi động. “Lần đầu tiên cháu thấy sân khấu to và nhiều đèn như vậy. Cháu nghe nhạc và thấy rất vui. Ngày mai, cháu sẽ xin mẹ dẫn đến xem một lần nữa” - Hải Băng bẽn lẽn nói.

Với du khách gần xa, đến phố biển Quy Nhơn vào dịp này càng khiến cho chuyến đi của họ có thêm nhiều trải nghiệm. Vừa đáp chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát trong tối 27-3, ông Christopher Egan - du khách người Canada đã nhanh chóng hòa mình vào không khí vui tươi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ông Christopher Egan bày tỏ: “Tôi rất ngạc nhiên với chương trình hòa nhạc này. Quy mô lớn hơn nhiều show diễn ở Canada. Thêm nữa là người dân rất thân thiện và nhiệt tình”.

Clip: "Hé lộ" màn biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, choáng ngợp của chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Thực hiện: Thanh Sáng

Còn với bạn Nguyễn Ngọc Bảo (tỉnh Quảng Ngãi), ngay khi biết đến chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Bảo đã nhanh chóng sắp xếp công việc để có thể đến Quy Nhơn trực tiếp thưởng thức các màn trình diễn hoành tráng.

“Qua chương trình tổng duyệt, tôi thấy khâu tổ chức rất chỉn chu, sân khấu hoành tráng nhất từ trước đến giờ với sự tham gia của rất đông nghệ sĩ. Concept của chương trình nghệ thuật thực cảnh thể hiện được nét văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau. Tôi ấn tượng nhất là màn diễn cồng chiêng. Trong khi đó, các tiết mục của Mega Concert lại truyền tải được sức sống mới của người Việt Nam. Tôi rất mong chờ và nhất định sẽ đến xem chương trình khai mạc và màn biểu diễn của các nghệ sĩ vào buổi lễ chính thức.” - Bảo nhận xét.

Sau tất cả những gì đã diễn ra trong đêm tổng duyệt, một điều dễ dàng nhận thấy là niềm háo hức đang lan tỏa mạnh mẽ trong từng ánh nhìn, từng bước chân đổ về khu vực sân khấu. Không chỉ là sự mong chờ một chương trình nghệ thuật hoành tráng, đó còn là kỳ vọng về một dấu mốc mới - nơi hình ảnh Gia Lai được kể bằng ngôn ngữ của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc.