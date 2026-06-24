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Cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026: Trao 100 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI THANH SÁNG

(GLO)- Trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026, sáng 24-6, 20 thí sinh đã tham gia chương trình thiện nguyện “Lan tỏa yêu thương” tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Tham dự chương trình có đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026, lãnh đạo Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, 20 thí sinh cùng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện và người dân đang sinh sống tại Làng phong Quy Hòa.

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Quang cảnh chương trình Lan tỏa nhân ái. Ảnh: Thanh Sáng

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 100 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng đến các bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, giúp các bệnh nhân thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

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Các người đẹp trong đoàn công tác trao tận tay các suất quà cho người dân. Ảnh: Thanh Sáng

Hoạt động thiện nguyện là một trong những nội dung ý nghĩa của cuộc thi, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và những giá trị nhân văn tốt đẹp.

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Mỗi phần quà là một sự động viên, giúp các bệnh nhân thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Thanh Sáng

Thông qua hành trình “Lan tỏa yêu thương”, các thí sinh có cơ hội thể hiện tấm lòng nhân hậu, sự đồng cảm và ý thức sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại không chỉ bản lĩnh, tự tin mà còn giàu lòng nhân ái.

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