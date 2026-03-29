Bộ Y tế theo dõi chặt chẽ biến thể virus SARS-CoV-2 BA.3.2

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Theo Bộ Y tế, biến thể virus SARS-CoV-2 BA.3.2 của Covid-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia.

Sáng 29-3, Bộ Y tế thông tin: Theo cập nhật chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi.

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 đang được theo dõi. Nguồn: Báo Chính phủ

Biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi ngày 22-11-2024. Các dữ liệu hiện có cho thấy BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Biến thể BA.3.2 còn được gọi bằng cái tên “ve sầu” - đã được phát hiện tại ít nhất 25 bang ở Mỹ, theo CDC. Tính đến đầu năm 2026, biến thể này đã được ghi nhận tại ít nhất 23 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Australia, Đức và nhiều nước châu Âu.

Tổ chức WHO đánh giá nguy cơ của biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới, đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến BA.3.2 bởi số lượng đột biến lớn trên protein gai - “chìa khóa” giúp virus xâm nhập vào tế bào. Chính đặc điểm này khiến biến thể trở nên khác biệt so với các dòng virus đang lưu hành hiện nay.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. Tổ chức WHO đồng thời nhận định các vaccine Covid-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng, chống bệnh tiến triển nặng, tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan; chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các đối tượng nguy cơ cao.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Cần sự chung tay của cộng đồng

Sức khỏe

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Khám phá kho tàng dược tính quý cho sức khỏe từ hạt tiêu

Khám phá kho tàng dược tính quý cho sức khỏe từ hạt tiêu

Tin tức

(GLO)- Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, hạt tiêu còn được xem là “kho dược liệu” tự nhiên với nhiều công dụng quý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, tăng cường miễn dịch đến thúc đẩy hấp thu dưỡng chất, loại gia vị nhỏ bé này mang lại giá trị lớn nếu được sử dụng đúng cách.

Tin vui cho người mắc viêm gan B

Tin vui cho người mắc viêm gan B

Tin tức

(GLO)- Tập đoàn Dược phẩm và Sinh học đa quốc gia GlaxoSmithKline (GSK) vừa nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành thuốc bepirovirsen sodium lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Đây là liệu pháp mới được kỳ vọng giúp bệnh nhân viêm gan B có thể ngừng thuốc mà vẫn kiểm soát được virus.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), chiều 26-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Vì mùa xuân an lành cho cộng đồng

Vì mùa xuân an lành cho cộng đồng

Sức khỏe

(GLO)- Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, vì nhân dân phục vụ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Y tế tỉnh đã ứng trực, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đem đến một mùa xuân an lành cho cộng đồng.

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

Tin tức

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Tin tức

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

