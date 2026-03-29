Bộ Y tế theo dõi chặt chẽ biến thể virus SARS-CoV-2 BA.3.2

(GLO)- Theo Bộ Y tế, biến thể virus SARS-CoV-2 BA.3.2 của Covid-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia.

Sáng 29-3, Bộ Y tế thông tin: Theo cập nhật chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi.

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 đang được theo dõi. Nguồn: Báo Chính phủ

Biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi ngày 22-11-2024. Các dữ liệu hiện có cho thấy BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Biến thể BA.3.2 còn được gọi bằng cái tên “ve sầu” - đã được phát hiện tại ít nhất 25 bang ở Mỹ, theo CDC. Tính đến đầu năm 2026, biến thể này đã được ghi nhận tại ít nhất 23 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Australia, Đức và nhiều nước châu Âu.

Tổ chức WHO đánh giá nguy cơ của biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới, đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến BA.3.2 bởi số lượng đột biến lớn trên protein gai - “chìa khóa” giúp virus xâm nhập vào tế bào. Chính đặc điểm này khiến biến thể trở nên khác biệt so với các dòng virus đang lưu hành hiện nay.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. Tổ chức WHO đồng thời nhận định các vaccine Covid-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng, chống bệnh tiến triển nặng, tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan; chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các đối tượng nguy cơ cao.