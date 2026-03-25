Tập huấn đánh giá đáp ứng dịch sớm theo tiêu chí 7-1-7 và giám sát bệnh truyền nhiễm

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Ngày 24 và 25-3, tại phường Pleiku, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tổ chức lớp tập huấn "Đánh giá đáp ứng dịch sớm theo tiêu chí 7-1-7 và phân tích số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm" cho 77 cán bộ y tế tuyến xã, phường thuộc khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Lớp tập huấn do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giảng viên đến từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ tại Việt Nam giới thiệu, hướng dẫn thực hiện khung tiêu chí 7-1-7 và công cụ đánh giá tính kịp thời trong đáp ứng dịch.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn tính toán các chỉ số thời gian, xác định yếu tố cản trở hoặc thuận lợi, từ đó đề xuất các hành động cải thiện cụ thể; hướng dẫn phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu giám sát bệnh truyền nhiễm để đưa ra dự báo chính xác.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn dành nhiều thời gian cho học viên thảo luận nhóm, phân tích các bài học thực tiễn và cách áp dụng mô hình 7-1-7 phù hợp với đặc thù tại từng địa phương.

Mục tiêu 7-1-7 dựa trên triết lý: Mỗi đợt bùng phát dịch bệnh đều là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện hệ thống. Bộ ba chỉ số này giúp đánh giá hiệu quả các giai đoạn đầu của dịch bệnh, cụ thể: ≤ 7 ngày là phát hiện một đợt bùng phát dịch bệnh nghi ngờ, ≤ 1 ngày là thông báo cho cơ quan y tế công cộng có thẩm quyền, ≤ 7 ngày hoàn thành các hành động ứng phó ban đầu.

Việc áp dụng khung tiêu chí này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất vận hành mà còn tăng cường năng lực vận động chính sách và trách nhiệm giải trình trong an ninh y tế.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ y tế tuyến cơ sở được cập nhật các kiến thức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả công tác phòng - chống dịch bệnh trên địa bàn. Qua đó, chủ động phát hiện sớm, khoanh vùng gọn và xử lý kịp thời các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo kế hoạch, ngày 26 và 27-3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên sẽ tiếp tục tập huấn về nội dung trên cho các cán bộ y tế 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh.

