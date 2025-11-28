Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, ngay sau khi nước rút, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền, hội, đoàn thể tại địa phương tổng vệ sinh, phun khử khuẩn thanh khiết môi trường, phòng- chống dịch bệnh sau lũ lụt… Nhờ làm tốt công tác này, đến nay, Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt.

Theo đó, các lực lượng đã tiến hành phun hóa chất diệt muỗi, ruồi và véc tơ truyền bệnh tại các điểm ngập úng, khu dân cư, trường học. Giám sát chặt chẽ các bệnh tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, tay chân miệng, bệnh da liễu... Đến ngày 28-11, toàn tỉnh chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt.

vien-chuc-y-te-thuc-hien-nhiem-vu-ve-sinh-moi-truong-sau-lu-tai-dia-ban-phuong-quy-nhon-anh-ctv.jpg
Lực lượng y tế phối hợp phun khử khuẩn vệ sinh môi trường tại các điểm ngập lụt sau khi nước rút. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Sở Y tế đã chỉ đạo hệ thống y tế các tuyến tập trung ra quân vệ sinh môi trường, xử lý giếng nước ngập lụt, diệt lăng quăng/bọ gậy tại các xã, phường: Quy Nhơn, Tuy Phước, Krông Pa, Ia Pa, Ayun Pa. Qua đó, có tổng số trường học và Trạm Y tế đã tổ chức vệ sinh, xử lý môi trường là 63 điểm; 37 chợ được xử lý vệ sinh; 468 điểm tập kết rác thải sinh hoạt được xử lý; xử lý 7 điểm động vật, gia cầm chết và tổng vệ sinh cho 113 chuồng trại chăn nuôi.

Ngoài ra, lực lượng y tế đã phối hợp triển khai phun hoá chất diệt côn trùng phòng-chống dịch bệnh cho 2.839 căn nhà tại khu vực Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa. Tình hình dịch bệnh đến sáng 28-11 cơ bản được kiểm soát, chưa phát hiện dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

