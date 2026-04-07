Người chơi pickleball cần làm gì phòng tránh chấn thương?

(GLO)- Với lối chơi cận chiến và sân đấu nhỏ gọn của pickleball tạo ra những nguy cơ chấn thương khác biệt so với các môn thể thao dùng vợt khác. Vậy người chơi pickleball cần làm gì phòng tránh chấn thương?

Người mới chơi pickleball có thể giảm nguy cơ chấn thương bằng cách kiểm tra sức khỏe trước khi tập luyện. Người có bệnh nền hoặc lâu ngày ít vận động cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng cường vận động.

Người chơi pickleball cần làm gì phòng tránh chấn thương? (ảnh minh họa).

Khởi động và giãn cơ đầy đủ trước khi chơi: Dành 5 đến 10 phút khởi động để giãn cơ, xoay khớp cổ chân, gối, hông, cổ tay. Điều này giúp cơ thể sẵn sàng và giảm nguy cơ căng cơ.

Tập luyện bổ trợ ngoài sân: Nên tập 2 - 3 buổi/tuần với các bài tăng sức mạnh, thăng bằng và linh hoạt để bảo vệ khớp.

Lựa chọn trang bị phù hợp: Chọn giày cần có độ bám tốt, hỗ trợ cổ chân để tránh trượt ngã. Chọn vợt pickleball phù hợp kích thước tay giúp giảm áp lực lên khớp.

Không chơi quá sức: Đối với người mới nên bắt đầu từ 30 đến 45 phút/buổi, tăng dần cường độ chơi theo thể trạng, nghỉ giữa các hiệp để tránh mệt mỏi. Nếu cảm thấy trận đấu quá căng, bạn có thể chọn hình thức đánh đôi để giảm áp lực di chuyển và tránh nguy cơ chấn thương.

Học kỹ thuật đúng: Kỹ thuật di chuyển và đánh bóng đúng giúp giảm áp lực lên khớp và hạn chế chấn thương. Luôn giữ cơ thể trong trạng thái sẵn sàng, di chuyển nhẹ nhàng để đón bóng thay vì đợi bóng đến rồi phản ứng chậm.

Bảo vệ mắt khi chơi: Kính bảo hộ giúp giảm nguy cơ chấn thương mắt–biến chứng có thể nghiêm trọng.

Người chơi pickleball cần bổ sung đủ nước, tránh chơi khi nhiệt độ cao để phòng ngừa say nắng và biến cố tim mạch.

Pickleball là một môn thể thao thú vị và phù hợp với nhiều người, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không chơi đúng cách. Vì vậy người chơi pickleball cần thực hiện các bước trên để giảm nguy cơ chấn thương.

