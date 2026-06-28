Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, chung tay xây dựng địa bàn an toàn.

Sáng 27-6, Đồn Biên phòng Ia O phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ phát động và giải chạy bộ hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026 với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".

Lễ phát động và giải chạy bộ hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 tại xã Ia O. Ảnh: Thanh Bình

Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp về quyết tâm của lực lượng Biên phòng, chính quyền và nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy; góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên, về những hậu quả nghiêm trọng do ma túy gây ra, hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Trước đó, ngày 26-6, Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với Hội LHPN xã lồng ghép tuyên truyền phòng - chống ma túy trong chương trình chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động vì trẻ em và Tháng hành động quốc gia về phòng - chống bạo lực gia đình năm 2026.

Quang cảnh buổi tuyên truyền do Đồn Biên phòng Ia Pnôn và LHPN xã phối hợp tổ chức. Ảnh: Thanh Bình

Thông qua hình thức sân khấu hóa, các nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy, kỹ năng nhận biết và phòng tránh tệ nạn ma túy đã được truyền tải sinh động đến khoảng 100 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của mỗi gia đình trong giáo dục, quản lý con em, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.