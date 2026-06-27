Gia Lai: Hơn 57.000 người tham gia giải chạy “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”

(GLO)- Sáng 27-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; lực lượng vũ trang cùng hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân địa phương và du khách.

Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc, kết nối từ điểm cầu Trung ương tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP. Hà Nội) đến các tỉnh, thành phố và các xã, phường trên cả nước.

Tại Gia Lai, điểm cầu cấp tỉnh được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), kết nối trực tuyến đến 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Mỗi xã, phường có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Tại Gia Lai, hơn 57.000 người đã tham gia giải chạy với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Ngay sau lễ mít tinh, hơn 57.000 người đã tham gia giải chạy với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” ở cự ly 2.000 m. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống ma túy; đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy” trên địa bàn tỉnh.