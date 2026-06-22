Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống" nhằm động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Tại chương trình, các đại biểu đã lắng nghe những câu chuyện đầy nghị lực của 4 học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Triệu Chín Nghĩa (làng Nam Cao, xã Tơ Tung); Puih Mít (làng Mít Jép, xã Ia O); Lê Chu Tuệ Mẫn (thôn Đại Thạnh, xã Phù Mỹ Nam) và Đinh Thị Kho (thôn 4, xã An Vinh).

uom-mam-tri-thuc-tiep-lua-truyen-thong.jpg
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao kinh phí hỗ trợ và tặng quà cho 4 học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.P

Mỗi em đều mang trong mình những khó khăn riêng trong cuộc sống, song bằng ý chí, nghị lực và tinh thần hiếu học, các em đã không ngừng nỗ lực vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và quyết tâm để có tương lai tốt đẹp hơn. Những câu chuyện xúc động của các em đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần vượt khó, khát vọng học tập và niềm tin vào cuộc sống.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vận động các nguồn lực xã hội hóa, trao hỗ trợ cho 4 học sinh với tổng kinh phí 30 triệu đồng, góp phần tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường và theo đuổi ước mơ.

z7956480717652-d3fed111983234f0cf05c93fbc5c8633.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương các học sinh là con cán bộ, quân nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập. Ảnh: H.P

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc hạnh phúc” và tuyên dương các học sinh là con cán bộ, quân nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với thế hệ trẻ; góp phần chăm lo, bồi dưỡng và tiếp thêm niềm tin cho những mầm xanh tương lai của quê hương, đất nước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Sửa đổi lối làm việc” để phục vụ dân tốt hơn

“Sửa đổi lối làm việc” để phục vụ dân tốt hơn

Cải cách hành chính

(GLO)- Sau gần 80 năm ra đời, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, là tài liệu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những tư tưởng về rèn luyện đạo đức, tác phong và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên vẫn có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay.

Trung tá Lê Tiến Dũng đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân vòng sơ khảo khu vực phía Nam

Trung tá Lê Tiến Dũng đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân vòng sơ khảo khu vực phía Nam

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 18-6, tại Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng), Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Trung tá Lê Tiến Dũng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

null