(GLO)- Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống" nhằm động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Tại chương trình, các đại biểu đã lắng nghe những câu chuyện đầy nghị lực của 4 học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Triệu Chín Nghĩa (làng Nam Cao, xã Tơ Tung); Puih Mít (làng Mít Jép, xã Ia O); Lê Chu Tuệ Mẫn (thôn Đại Thạnh, xã Phù Mỹ Nam) và Đinh Thị Kho (thôn 4, xã An Vinh).

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao kinh phí hỗ trợ và tặng quà cho 4 học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.P

Mỗi em đều mang trong mình những khó khăn riêng trong cuộc sống, song bằng ý chí, nghị lực và tinh thần hiếu học, các em đã không ngừng nỗ lực vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và quyết tâm để có tương lai tốt đẹp hơn. Những câu chuyện xúc động của các em đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần vượt khó, khát vọng học tập và niềm tin vào cuộc sống.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vận động các nguồn lực xã hội hóa, trao hỗ trợ cho 4 học sinh với tổng kinh phí 30 triệu đồng, góp phần tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường và theo đuổi ước mơ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương các học sinh là con cán bộ, quân nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập. Ảnh: H.P

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc hạnh phúc” và tuyên dương các học sinh là con cán bộ, quân nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với thế hệ trẻ; góp phần chăm lo, bồi dưỡng và tiếp thêm niềm tin cho những mầm xanh tương lai của quê hương, đất nước.