Ban CHQS xã Vạn Đức phối hợp dập tắt vụ cháy rừng tại thôn Thanh Lương

(GLO)- Ngày 24-6, Đại úy Võ Duy Nhất - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng của Ban CHQS xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân kịp thời khống chế, dập tắt một vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 23-6, nhận được tin báo của người dân về vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực Đội 8 (thôn Thanh Lương), Ban CHQS xã Vạn Đức đã nhanh chóng huy động cán bộ, nhân viên đơn vị cùng lực lượng dân quân phối hợp với công an, kiểm lâm địa bàn và người dân tham gia chữa cháy.

Lực lượng dân quân xã Vạn Đức tham gia dập tắt vụ cháy rừng tại thôn Thanh Lương. Ảnh: Công Tiến

Các lực lượng đã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa, ngăn chặn đám cháy lan rộng. Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng tham gia bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy khả năng do đốt thực bì sau khai thác. Do thời tiết nắng nóng kết hợp với gió lớn, ngọn lửa bùng phát mạnh và lan sang diện tích rừng trồng lân cận.

Chủ diện tích rừng bị thiệt hại là chị T.T.T.L (trú tại thôn Thanh Lương, xã Vạn Đức). Vụ cháy ước tính làm thiệt hại khoảng 6 ha rừng keo, trong đó có khoảng 2.000 cây keo mới trồng được khoảng 1 tháng tuổi.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.