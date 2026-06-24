Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Ban CHQS xã Vạn Đức phối hợp dập tắt vụ cháy rừng tại thôn Thanh Lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24-6, Đại úy Võ Duy Nhất - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng của Ban CHQS xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân kịp thời khống chế, dập tắt một vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 23-6, nhận được tin báo của người dân về vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực Đội 8 (thôn Thanh Lương), Ban CHQS xã Vạn Đức đã nhanh chóng huy động cán bộ, nhân viên đơn vị cùng lực lượng dân quân phối hợp với công an, kiểm lâm địa bàn và người dân tham gia chữa cháy.

ban-chqs-xa-van-duc-phoi-hop-dap-tat-dam-chay-rung.jpg
Lực lượng dân quân xã Vạn Đức tham gia dập tắt vụ cháy rừng tại thôn Thanh Lương. Ảnh: Công Tiến

Các lực lượng đã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa, ngăn chặn đám cháy lan rộng. Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng tham gia bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy khả năng do đốt thực bì sau khai thác. Do thời tiết nắng nóng kết hợp với gió lớn, ngọn lửa bùng phát mạnh và lan sang diện tích rừng trồng lân cận.

Chủ diện tích rừng bị thiệt hại là chị T.T.T.L (trú tại thôn Thanh Lương, xã Vạn Đức). Vụ cháy ước tính làm thiệt hại khoảng 6 ha rừng keo, trong đó có khoảng 2.000 cây keo mới trồng được khoảng 1 tháng tuổi.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Dập tắt đám cháy rừng tại Núi Bà, xã Đề Gi

Dập tắt đám cháy rừng tại xã Đề Gi

(GLO)- Ngày 15-6, Đồn Biên phòng Cát Khánh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn dập tắt một đám cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Bà, xã Đề Gi.

Có thể bạn quan tâm

Người dân mong sớm gỡ vướng để khai thác rừng keo

Người dân mong sớm gỡ vướng để khai thác rừng keo

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây đang lo lắng khi diện tích rừng keo đến kỳ thu hoạch phải tạm dừng khai thác vì vướng hồ sơ, thủ tục. Người dân mong việc rà soát, xác minh được thực hiện sớm nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh ảnh hưởng đến giá trị kinh tế của rừng trồng.

Phường Thống Nhất tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản cho người dân

Phường Thống Nhất tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản cho người dân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 19-6, Trung tâm Học tập cộng đồng phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản và tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 100 người dân thuộc các tổ dân phố 1, 2 và 3 Yên Thế.

null