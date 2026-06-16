Dập tắt đám cháy rừng tại xã Đề Gi

(GLO)- Ngày 15-6, Đồn Biên phòng Cát Khánh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn dập tắt một đám cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Bà, xã Đề Gi.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về vụ cháy rừng keo lá tràm tại khu vực hồ Đá Bàn (thuộc thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi), lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy. Khu rừng bị cháy thuộc quyền quản lý của ông Nguyễn Hữu Hạnh, trú tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cát Khánh tham gia chữa cháy rừng.

Gần 70 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cát Khánh cùng lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và người dân đã kịp thời có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy.

Do địa hình đồi núi dốc, cây cối rậm rạp, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng phải leo dốc, sử dụng các dụng cụ sẵn có như cuốc, xẻng, dao, rựa để phát đường băng cản lửa; đồng thời dùng máy thổi và cành cây nhằm khống chế, dập tắt đám cháy.

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng tham gia chữa cháy và sự phối hợp tích cực của địa phương, đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Các điểm cháy âm ỉ còn sót lại cũng được xử lý triệt để, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do một đơn vị đốt rác, khiến lửa lan sang lớp thực bì và bùng phát thành đám cháy rừng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.