Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Dập tắt đám cháy rừng tại xã Đề Gi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THANH BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-6, Đồn Biên phòng Cát Khánh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn dập tắt một đám cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Bà, xã Đề Gi.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về vụ cháy rừng keo lá tràm tại khu vực hồ Đá Bàn (thuộc thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi), lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy. Khu rừng bị cháy thuộc quyền quản lý của ông Nguyễn Hữu Hạnh, trú tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi.

glo-dap-lua-ngan-chay-rung-1.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cát Khánh tham gia chữa cháy rừng.

Gần 70 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cát Khánh cùng lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và người dân đã kịp thời có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy.

Do địa hình đồi núi dốc, cây cối rậm rạp, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng phải leo dốc, sử dụng các dụng cụ sẵn có như cuốc, xẻng, dao, rựa để phát đường băng cản lửa; đồng thời dùng máy thổi và cành cây nhằm khống chế, dập tắt đám cháy.

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng tham gia chữa cháy và sự phối hợp tích cực của địa phương, đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Các điểm cháy âm ỉ còn sót lại cũng được xử lý triệt để, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do một đơn vị đốt rác, khiến lửa lan sang lớp thực bì và bùng phát thành đám cháy rừng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Đời sống

(GLO)- Sáng 10-6, tại phường Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026), thu hút 48 gia đình tiêu biểu cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

Đời sống

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, không khí tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ liên tiếp trở về sau chuyến vươn khơi dài ngày, mang theo những khoang tàu đầy ắp cá, mực. 

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

Đời sống

(GLO)- Những ngày này, niềm vui đã trở lại trên gương mặt của người dân khu phố 9 (Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Nguồn nước sạch ở đây vừa được khôi phục sau nhiều tháng gián đoạn bởi ảnh hưởng cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

Đời sống

(GLO)- Ngày 5-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường và Ban Chỉ đạo hoạt động hè tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Đời sống

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

null