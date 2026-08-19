Sự cố VN34 va quệt đuôi ở Đức: Máy bay chỉ còn 91 m đường băng khi nâng mũi

(GLO)- Báo cáo ban đầu về sự cố chuyến bay VN34 tại Munich (Đức) cho thấy, máy bay có thời điểm không tăng tốc, sau đó giảm tốc khi đã đạt V1. Khi chỉ còn khoảng 91 m đường băng, phi công quyết định nâng mũi để cất cánh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Xây dựng, cung cấp thêm thông tin ban đầu về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15-8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Chuyến bay được khai thác bằng Boeing 787-9, số đăng ký VN-A867, hành trình Munich - Nội Bài, chở 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức. Ảnh minh họa: VGP

Theo báo cáo của phi công chính, máy bay bắt đầu chạy đà trên đường cất hạ cánh 26L. Khi đi được khoảng một nửa đường băng, tổ lái ghi nhận tốc độ tàu bay không tăng trong khoảng 2 giây.

Sau đó, tốc độ tăng trở lại và máy bay tiếp tục chạy đà đến V1 - tốc độ quyết định cất cánh. Tuy nhiên, sau khi đạt V1, tổ lái tiếp tục ghi nhận tốc độ máy bay giảm.

Các phi công đánh giá khoảng cách đường băng còn lại lúc này không đủ để đình chỉ cất cánh nên quyết định tiếp tục đưa máy bay lên không. Tổ lái đẩy cần ga động cơ lên vị trí cao nhất để tăng lực đẩy.

Khi máy bay tiến gần cuối đường băng, chỉ còn khoảng 300 feet (tương đương 91 m), phi công điều khiển quyết định nâng mũi và thực hiện cất cánh.

Ngay sau khi rời mặt đất, hệ thống phát cảnh báo liên quan đến việc phần đuôi máy bay va quệt xuống đường băng, đồng thời cảnh báo về áp suất lốp. Tổ lái thông báo tình trạng với kiểm soát viên không lưu và quyết định quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Do máy bay vừa bắt đầu hành trình dài về Việt Nam và còn tải trọng lớn, tổ lái thực hiện xả nhiên liệu nhằm đưa trọng lượng về mức phù hợp để hạ cánh. Trong thời gian này, hệ thống ghi nhận cảnh báo mất áp suất ở 4 trong tổng số 8 lốp của 2 càng chính.

Tổ lái sau đó thực hiện 2 vòng bay thấp quanh sân bay để phối hợp với kiểm soát viên không lưu quan sát tình trạng càng đáp từ bên ngoài. Sau khi không phát hiện dấu hiệu bất thường bên ngoài đối với càng đáp, máy bay hạ cánh an toàn xuống đường băng 26R lúc 15 giờ 57 phút giờ địa phương, khoảng 2 giờ sau khi cất cánh.

Kết quả kiểm tra ban đầu ghi nhận 4 lốp của càng chính bị nổ, gồm 3 lốp thuộc càng chính bên trái và 1 lốp thuộc càng chính bên phải. Phía dưới phần thân sau tàu bay xuất hiện nhiều vết xước do va quệt; một số vị trí trên lớp vỏ bị rách. Chiếc Boeing 787-9 VN-A867 hiện dừng khai thác tại Munich để phục vụ đánh giá kỹ thuật và điều tra.

Báo cáo cũng cho biết, tải trọng cất cánh của máy bay khoảng 240 tấn, thấp hơn tải trọng cất cánh tối đa 247,2 tấn. Điều kiện thời tiết tại Munich thời điểm cất cánh được ghi nhận tốt. Tổ lái gồm 4 phi công người Việt Nam, gồm 3 lái chính và 1 lái phụ.

Liên quan sự cố, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức.

Vietnam Airlines được yêu cầu phối hợp với phía Đức, nhà sản xuất tàu bay và nhà sản xuất động cơ để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân; đồng thời, rà soát toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay.

Cục Hàng không Việt Nam lưu ý những thông tin trên mới là kết quả đánh giá và báo cáo ban đầu. Nguyên nhân khiến tốc độ máy bay diễn biến bất thường trong quá trình chạy đà hiện chưa được cơ quan điều tra kết luận.