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Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku tiếp nhận trẻ mất nguồn nuôi dưỡng

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(GLO)- Chiều 18-8, tại hội trường UBND xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku đã tiếp nhận em Đinh Văn Hăm (SN 2023, dân tộc Bahnar, làng Đak Hway 1) vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Em Đinh Văn Hăm thuộc diện trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, cần được chăm sóc và bảo vệ theo quy định. Việc tiếp nhận nhằm tạo điều kiện để em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, ổn định, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho quá trình phát triển.

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Em Đinh Văn Hăm (SN 2023, dân tộc Bahnar, làng Đak Hway 1) được Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku tiếp nhận chăm sóc và nuôi dưỡng. Ảnh: A.K

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ya Hội trao tặng em Đinh Văn Hăm các vật dụng thiết yếu gồm quần áo, dép, mũ, ba lô, bỉm và sữa. Hội cũng trao tặng 30 bộ quần áo mới cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku.

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