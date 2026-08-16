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Chùa Quan Âm tổ chức chương trình “Vu Lan báo hiếu - Thắp nến tri ân cha mẹ”

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(GLO)- Tối 15-8, Chùa Quan Âm (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku tổ chức chương trình “Vu Lan báo hiếu - Thắp nến tri ân cha mẹ” năm 2026.

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Thiếu nhi đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku được hướng dẫn thực hiện nghi thức niệm Phật, từ bi quán. Ảnh: Bá Bính

Tham gia chương trình, các em thiếu nhi đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku được hướng dẫn thực hiện nghi thức niệm Phật, từ bi quán; lắng nghe những lời đạo từ về lòng hiếu thảo, tình thân và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

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Đại diện Chùa Quan Âm trao kinh phí hỗ trợ cho thiếu nhi đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Chùa Quan Âm trao tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku 10 triệu đồng để mua sắm dụng cụ học tập cho các em thiếu nhi trước thềm năm học mới; trao tặng 1 xe lăn (trị giá 1,7 triệu đồng) cho 1 người khuyết tật đang được chăm sóc tại Trung tâm.

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