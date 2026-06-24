(GLO)- Chiều 23-6, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị Quân đoàn 34 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Cục Chính trị Quân đoàn 34 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm với quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Cục, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị đạt được trong thời gian qua.

Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác Đảng, công tác chính trị; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Cục Chính trị Quân đoàn 34 đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ.

Công tác dân vận được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân giảm nghèo, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên địa bàn đóng quân.

Dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị đã công bố và trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.