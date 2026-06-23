Trường Quân sự Quân đoàn 34 đào tạo hơn 2.000 hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn

(GLO)- Ngày 22-6, Trường Quân sự Quân đoàn 34 tổ chức lễ khai giảng đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn khóa 2 - 2026.

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Hơn 2.000 học viên tham gia khóa đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn tại Trường Quân sự Quân đoàn 34. Ảnh: Thành Hiếu

Đợt này, Trường Quân sự Quân đoàn 34 sẽ đào tạo hơn 2.000 hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn.

Trong thời gian đào tạo 3-6 tháng tùy chuyên ngành, các học viên sẽ được trang bị kiến thức quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; đồng thời, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, kỹ năng chuyên môn và năng lực quản lý, chỉ huy bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị cơ sở.

Đại tá Bùi Văn Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 34 phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thành Hiếu

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Bùi Văn Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 34 yêu cầu các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng đào tạo.

Đối với học viên, cần xác định tốt động cơ học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và quy định của nhà trường; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nội dung, chương trình khóa học.