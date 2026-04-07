Cục Chính trị Quân đoàn 34 phát động phong trào “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”

(GLO)- Sáng 7-4, Cục Chính trị Quân đoàn 34 tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số” năm 2026.

Tham dự buổi lễ có thủ trưởng các phòng, ban và đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: T.D

Phong trào thi đua được phát động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở đó, Cục Chính trị Quân đoàn 34 xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, sát thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, 100% phòng, ban, cơ quan triển khai hiệu quả phong trào “Học tập trên các nền tảng số”, xây dựng và khai thác học liệu số phục vụ công tác giáo dục chính trị; 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản, sử dụng thành thạo các dịch vụ số trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước hình thành “công dân số” trong quân đội; đẩy mạnh chuyển đổi phương thức quản lý, điều hành từ môi trường truyền thống sang môi trường số, dựa trên dữ liệu số và các nền tảng dùng chung.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giáo dục; ứng dụng công nghệ số trong quản lý cán bộ, công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điểm nhấn của phong trào là việc tổ chức “Giờ thực hành số”, “Ngày hội kỹ năng số” tại các cơ quan, đơn vị; góp phần phổ cập tri thức công nghệ đến từng cán bộ, chiến sĩ với phương châm “người biết dạy người chưa biết, người biết nhiều dạy người biết ít”, tạo sự lan tỏa sâu rộng, thực chất.

Quang cảnh lễ phát động phong trào thi đua. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 - nhấn mạnh: Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số” không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn mang tính chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn Quân đoàn.

Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại buổi lễ, đại diện các phòng, ban và đơn vị trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của thủ trưởng Cục Chính trị Quân đoàn.