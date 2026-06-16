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Sư đoàn 31 kiểm tra trình độ kỹ năng nghề đội ngũ nhân viên kỹ thuật

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 15-6, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) đã khai mạc đợt kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2026 đối với đội ngũ nhân viên kỹ thuật trong đơn vị.

Để bảo đảm cho đợt kiểm tra diễn ra nghiêm túc, chất lượng, các cơ quan, đơn vị trong đơn vị đã tích cực chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống văn kiện, mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra; tổ chức ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật.

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Thí sinh tham gia kiểm tra lý thuyết, chuyên môn nghề. Ảnh: H.P

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trịnh Văn Hoàn - Phó Sư đoàn trưởng, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề Sư đoàn 31 - nhấn mạnh: Việc kiểm tra trình độ kỹ năng nghề không chỉ nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ nhân viên kỹ thuật mà còn tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, xây dựng tác phong công tác chính quy, khoa học.

Trên cơ sở đó, Đại tá Trịnh Văn Hoàn yêu cầu Hội đồng kiểm tra điều hành chặt chẽ, khách quan, đúng quy chế; các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra.

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Thực hành kiểm tra kỹ năng lái xe quân sự. Ảnh: H.P

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào thực hiện 2 nội dung kiểm tra gồm: lý thuyết và thực hành. Nội dung lý thuyết tập trung vào kiến thức cơ sở ngành, chuyên môn nghề và điều lệ ngành kỹ thuật.

Phần thực hành đánh giá khả năng gia công, chế tạo sản phẩm; sử dụng các phương tiện đo, kiểm tra; thực hiện công tác bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa trang bị kỹ thuật; kỹ năng sử dụng trang thiết bị công nghệ, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động.

Đợt kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kỹ thuật, xây dựng nền nếp chính quy ngành kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

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