Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-6, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hỗ trợ 7 người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã Ia Ko và Ia Băng hồi hương từ Thái Lan về địa phương an toàn.

Các trường hợp trên đều xuất cảnh sang Thái Lan từ năm 2023 theo người thân với mong muốn thu nhập cao hoặc chờ được Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về tị nạn (UNHCR) tại Thái Lan phỏng vấn, đưa đi định cư tại nước thứ ba. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Trong thời gian cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, các trường hợp này không có việc làm ổn định, cuộc sống thiếu thốn, thường xuyên phải lẩn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng sở tại và đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe, an toàn.

Các trường hợp được Công an Gia Lai hỗ trợ hồi hương. Ảnh: Đình Nhân

Đáng chú ý, trong số 7 trường hợp được hỗ trợ hồi hương, 3 trường hợp có cha/cha mẹ đang bị Cảnh sát Thái Lan tạm giữ tại Trại giam của Cục Di trú Thái Lan (IDC) do vi phạm quy định về cư trú. Phần lớn các trường hợp hồi hương đều còn nhỏ tuổi, sang Thái Lan theo bố mẹ hoặc người thân nên khi người lớn bị bắt giữ đã rơi vào hoàn cảnh thiếu sự chăm sóc, cuộc sống hết sức khó khăn.

Đặc biệt, có một trường hợp đang mắc bệnh ung thư máu nhưng không có điều kiện khám, điều trị tại Thái Lan nên mong muốn được lực lượng chức năng hỗ trợ trở về Việt Nam để có cơ hội tiếp cận các điều kiện chăm sóc, điều trị phù hợp.

Việc hỗ trợ 7 trường hợp hồi hương thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng trong công tác bảo hộ công dân, đồng thời góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời hứa hẹn về việc đưa người ra nước ngoài lao động, sinh sống hoặc định cư bằng con đường bất hợp pháp. Thực tế cho thấy, nhiều người sau khi xuất cảnh trái phép đã rơi vào tình trạng không có giấy tờ hợp pháp, không có việc làm, không được pháp luật nước sở tại bảo vệ, thường xuyên bị truy bắt, giam giữ và trục xuất. Đặc biệt, trẻ em đi theo bố mẹ phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn học tập, thiếu sự chăm sóc và chịu nhiều thiệt thòi về sức khỏe cũng như tinh thần.

Người dân tuyệt đối không tin theo các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép; khi có nhu cầu học tập, lao động hoặc định cư ở nước ngoài cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình.

Công an tỉnh Gia Lai cũng kêu gọi những công dân Việt Nam, nhất là người dân trên địa bàn tỉnh, hiện đang cư trú trái phép tại Thái Lan chủ động liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, cơ quan chức năng hoặc lực lượng Công an địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục cần thiết, sớm trở về nước an toàn, tránh những rủi ro pháp lý, giảm thiểu nguy cơ bị bắt giữ, giam giữ hoặc trục xuất. Đối với những trường hợp tự nguyện hồi hương, chính quyền địa phương sẽ quan tâm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống trên quê hương.