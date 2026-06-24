Gia Lai: 9 cá nhân được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

(GLO)- Chiều 24-6, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo các quyết định của Chủ tịch nước, 9 cán bộ từng công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai (cũ), nay thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng nhất, nhì và ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh đã trao các huân chương cho các cá nhân được khen thưởng đợt này.

Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trao Huân chương cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Rơ Mah Tuân chúc mừng các đồng chí vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến, đóng góp xuất sắc của các cá nhân trong quá trình công tác, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Rơ Mah Tuân mong muốn các cán bộ được nhận huân chương tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên tại nơi cư trú; tích cực đóng góp xây dựng quê hương, truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.