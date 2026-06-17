Sư đoàn 31 tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số

(GLO)- Tối 16-6, Sư đoàn 31 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động”. Tham dự chương trình có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan và toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 cơ quan Sư đoàn.

Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong Quân đội và đơn vị; tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong hành động, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Sư đoàn 31 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động”. Ảnh: H.P

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn đã tích cực trao đổi, thảo luận nhiều nội dung thiết thực liên quan đến quá trình chuyển đổi số tại đơn vị như: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, chỉ huy, điều hành; khai thác hiệu quả các nền tảng số phục vụ quản lý, huấn luyện và giáo dục chính trị; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thăng Hưng - Phó Chính ủy Sư đoàn 31 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

* Cũng trong tối 16-6, Sư đoàn 31 tổ chức Lễ công bố quyết định ra mắt Đội văn nghệ xung kích quần chúng Sư đoàn.

Sư đoàn 31 ra mắt Đội văn nghệ xung kích quần chúng. Ảnh: H.P

Đội văn nghệ xung kích quần chúng Sư đoàn được thành lập với các thành viên là cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu văn nghệ đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Đội có nhiệm vụ tổ chức, tham gia biểu diễn phục vụ các hoạt động chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm, hội thi, hội diễn và các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Việc thành lập Đội văn nghệ xung kích quần chúng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ quan, đơn vị; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú trong toàn Sư đoàn.