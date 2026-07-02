Công an Gia Lai ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

(GLO)- Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy (từ ngày 15-6 đến 15-9), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt quản lý địa bàn biên giới Việt Nam - Campuchia.

Qua đó, nhiều vụ việc liên quan đến ma túy được phát hiện, xử lý, góp phần ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa và giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tỉnh Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia, đi qua 7 xã. Đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) khi các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an, Biên phòng phát hiện một vụ tổ chức sử dụng ma túy tại địa bàn xã Ia Pnôn vào tháng 6-2026. Ảnh: T.T

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, Công an tỉnh đặt mục tiêu triệt xóa 100% các đường dây, tổ chức, tụ điểm phức tạp về ma túy trên toàn tuyến; nâng cao hiệu quả điều tra, bắt giữ tội phạm ma túy, phấn đấu tăng 6% so với thời điểm trước khi mở đợt cao điểm.

Thượng tá Phạm Đức Trọng - Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) thông tin: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và tuyên truyền phòng, chống ma túy.

“Từ ngày 15-6 đến nay, chúng tôi đã trao đổi 20 thông tin liên quan đến tình hình địa bàn; phối hợp tổ chức 12 lượt tuần tra tại những đường mòn, lối mở và khu vực trọng điểm mà các đối tượng có thể lợi dụng để vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Qua đó, người dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an và BĐBP đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này” - Thượng tá Phạm Đức Trọng cho hay.

Kết quả, sau 15 ngày ra quân cao điểm, các lực lượng đã phát hiện 3 vụ với 5 đối tượng liên quan đến ma túy trên khu vực biên giới. Điển hình, lúc 12 giờ 30 phút ngày 24-6, Công an xã Ia Chia kiểm tra hành chính nơi ở của Ksor Hội (SN 2008, trú tại làng Bang, xã Ia Chia).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hội cất giấu 2 gói ny lông chứa Methamphetamine (ma túy đá) trong vách gỗ cạnh giường ngủ. Hội khai nhận đã mua số ma túy trên của một nam thanh niên không rõ lai lịch tại xã Ia Hrung để sử dụng và cung cấp cho một số đối tượng trên địa bàn xã Ia Chia.

Từ nguồn tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện nhóm Cân, Kăi, Xiêng tổ chức sử dụng ma túy. Ảnh: T.T

Cũng trong ngày 24-6, Công an xã Ia Chia tiếp nhận tin báo của người dân về việc Siu Kăi (SN 2008, trú tại làng Bía Ngó, xã Ia Chia) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua làm việc, Kăi khai nhận: Khoảng 15 giờ ngày 21-6, đối tượng cùng với Siu Xiêng (SN 2002) và Siu Cân (SN 2003, cùng trú làng Bía Ngó) mua ma túy đá của một đối tượng tên Nhã (trú làng Beng, xã Ia Chia) với giá 300 nghìn đồng, sau đó đến lô cao su thuộc làng Nú II để sử dụng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Siu Xiêng và Siu Cân đã đến Công an xã đầu thú. Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 250 vụ với hơn 500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 5 kg ma túy các loại. Trong đó, nhiều vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới.

Theo Thượng tá Phạm Đức Trọng, để hoàn thành các mục tiêu của đợt cao điểm, cùng với việc đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BĐBP, hải quan và chính quyền địa phương tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát địa bàn; rà soát các đối tượng và địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

“Đấu tranh với tội phạm ma túy cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, lực lượng Công an mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân trên trận tuyến phòng, chống ma túy khu vực biên giới” - Thượng tá Trọng nhấn mạnh.