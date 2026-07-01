Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm việc với Công an tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống ma túy

(GLO)- Sáng 30-6, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống ma túy.

Làm việc với đoàn có Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Gia Lai.

Báo cáo tại buổi làm việc ghi nhận: Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 gắn với các kế hoạch, chuyên đề cao điểm về quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 483 của Bộ Công an về tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đại biểu dự buổi làm việc của đoàn kiểm tra Bộ Công an về công tác phòng, chống ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý 242 vụ với 499 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa 84 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong công tác phòng, chống ma túy. Thứ trưởng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả; triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm bán lẻ ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự.

Đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ, quy trình công tác và khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy.