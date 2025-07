Gia Lai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an phường An Phú tổ chức tuần tra và phát hiện 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trước nhà mình tại phường An Phú.